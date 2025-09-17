Marcelo Tinelli junto a su novia, la actriz peruana Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli volvió a ser noticia, pero esta vez no por su futuro en la televisión o el streaming, sino por su vida personal. El conductor y empresario compartió en su cuenta de Instagram algunas fotos junto a Milett Figueroa, la modelo peruana de 33 años que conquistó su corazón, despejando así los rumores de crisis que circulaban en los últimos meses.

Lejos de los trascendidos que hablaban de una separación definitiva, Tinelli y Figueroa mostraron que su romance atraviesa un gran momento. Entre viajes, compromisos laborales y mensajes románticos en redes, la pareja es foco de atención no solo de los programas de espectáculos, sino también de un público que los sigue con lupa.

El reencuentro que despejó rumores

En sus historias de Instagram, Tinelli publicó una foto abrazado a Milett con la frase: “De vuelta juntos, te amo”, acompañada por las banderas de Argentina y Perú. La respuesta no tardó en llegar: “Papito, te amo”, escribió la actriz, junto a emojis de corazones y fuegos. Las imágenes, en las que él lucía una remera blanca y ella un look total black, confirmaron que la pareja está más sólida que nunca.

La demostración digital continuó cuando Milett compartió una imagen de Tinelli mientras contempla la noche porteña desde su departamento. “¿Tan lindo vas a ser?”, le dedicó. Estas publicaciones no solo sirvieron para alimentar a sus seguidores, sino también como un gesto público contra los rumores de separación que se multiplicaron en las últimas semanas.

Amor a la distancia y un futuro en común

La relación enfrenta desafíos propios de dos agendas cargadas. Mientras Milett divide su tiempo entre Perú y Argentina por compromisos laborales, Tinelli prepara su desembarco en el universo del streaming. Según contó en LAM, está en negociaciones para encarar un nuevo proyecto digital en 2025 después de la cancelación del Bailando por los altos costos de producción.

“Estamos muy bien, Milett vuelve a Buenos Aires en estos días”, aseguró Tinelli días atrás en diálogo con Puro Show, al negar cualquier tipo de conflicto. El conductor insistió en que la distancia fue momentánea y por trabajo: “Estoy muy bien con Milett, es mi novia”, aclaró con contundencia.

De Instagram al Bailando: cómo empezó todo

La historia de amor empezó en redes sociales, cuando el manager de Milett le mostró una foto suya a Tinelli. El primer contacto se dio a través de Instagram, pero el flechazo definitivo llegó cuando la actriz peruana viajó a Argentina para sumarse a Bailando 2023.

La primera cita, organizada por el propio Tinelli, incluyó a la madre de Milett. Desde entonces, la química fue inmediata y la relación se consolidó en medio de las cámaras, los rumores y los viajes románticos por Europa, como el paseo por Capri y la Costa Amalfitana que compartieron meses atrás.