Se pudrió todo entre De Brito y Tinelli por el Bailando: "Difícil sos vos"

Ángel de Brito se refirió a su ausencia en el jurado del próximo Bailando 2023 y tuvo un fuerte cruce con Marcelo Tinelli.

Desde su llegada a América TV, Marcelo Tinelli se encuentra en plena cocción de una nueva edición del Bailando 2023, su clásico reality de baile que se anexa a Showmatch. Pero uno de los jurados convocados, el polémico Ángel de Brito, no habría cerrado todavía su acuerdo para integrarse al equipo, motivo que lo llevó a tener un fuertísimo cruce al aire con "El Cabezón".

Yanina Latorre dialogó con Marcelo Tinelli en su programa de radio y le preguntó por la puja que mantiene con De Brito para sumarlo al reality como el cuarto jurado (ya están confirmados el periodista Marcelo Polino, la actriz y vedette Moria Casán y la modelo Carolina "Pampita" Ardohain). "¿Ángel de Brito, finalmente te aceptó, arreglaron el contrato?", indagó Latorre con su lengua filosa, acorralando a Tinelli.

"Qué no se haga el difícil, Ángel. Él ya está. Yo lo amo, pero se hace el difícil", sentenció el actual gerente de programación de América TV, lanzando un "palazo" contra De Brito, presente en el intercambio. Sin poder contenerse, el periodista de chimentos le hizo una fuerte contestación: "Tiene tres jurados confirmados. No es que me haga el difícil. ¿Difícil? Difícil sos vos Marcelo".

Por último, De Brito se refirió a su contrato aún no cerrado y disparó: "Hasta acá estamos lejos. Una condición me falta conseguir". Hasta el momento se confirmó que los exparticipantes de Gran Hermano Tomás Holder y Walter "Alfa" Santiago participarán en el reality de baile.

Las figuras que Marcelo Tinelli quiere para revitalizar América TV

Una de las figuras que se suma al canal de Palermo es Mariana Fabbiani, otra ex El Trece que llega como la primera gran incorporación, según reveló la periodista Maite Peñoñori en La Nación. Tinelli la presentaría el mismo lunes 1 de mayo, día en que asume formalmente sus tareas. La ex PNP se pondrá al frente de una nueva edición de El Diario de Mariana, programa que condujo en El Trece durante varias temporadas, que saldría al aire entre fines de mayo y junio.

Para el armado del panel, desde Mandarina, productora de su pareja Mariano Chihade e ideadora del ciclo, quieren a otra figura clave en los últimos años de El Trece. Se trata de Luciana Geuna, que dejó Telenoche a fines de a finales de 2022, aunque sigue en TN.

También, Tinelli tiene casi todo cerrado con una integrante del clan de Mirtha Legrand para conducir Polémica en el bar, una decisión inesperada pero que al parecer trajo buenas impresiones durante las pruebas. La elegida es Marcela Tinayre, quien ya grabó un piloto y en pocos días hará otra prueba pero con un panel distinto. En la primera oportunidad estuvieron Fernando Burlando, Flavio Mendoza, Ceferino Reato, Andrea Rincón, Gabriel Shultz, Pachu Peña y Martín Salwe. Otros nombres que se podría sumar son Luciana Salazar, Paulo Vilouta y Gastón Recondo.