Las "angelitas" se fueron al demonio: filoso cruce tuitero entre Andrea Taboada y Yanina Latorre.

Compañeras de trabajo en "Los ángeles de la mañana" (El Trece), Yanina Latorre y Andrea Taboada mantuvieron un fuerte cruce en Twitter que sacudió internas filosas en la relación. "Soy jodida pero no ando con tipos casados", disparó la ex de Diego Latorre, en defensa de las picantes declaraciones de Taboada.

Todo arrancó cuando Andrea Taboada fulminó a su compañera de panel por viajar a Miami con su familia y haber vacunado a su madre contra el coronavirus. "¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", tuiteó la "angelita", enojada.

Sin quedarse atrás, Yanina reaccionó al inesperado ataque con un duro golpe tuitero: "Ensuciar gratis es de mala compañera. ¿Viste cuando empezás a cansarte de las mentiras de la que vive y obra mal? Cuando hacés cosas que no debés, creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos".

Avivando el fuego, Latorre continuó atacando: "Yo soy jodida, tengo mal carácter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito... pero no ando con tipos casados. Me cansé de que me ensucie gratuitamente y que se burle de mi mamá y trate mal a mi hija. Cuando uno dice pelot...deces, inventa, ataca, tuitea en base al odio y al resentimiento tiene que bancarse el vuelto. Besis, me voy al shopping".

Ofendida, Andrea Taboada respondió a las acusaciones de Yanina con un mensaje que dio por finalizado, por ahora, el enfrentamiento entre ambas figuras de El Trece. "Ahí la tienen. ¿Palabra? ¿Códigos? No entran en sus valores pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos temas, si no después llora. Soy buena mina y tengo palabra. Feliz domingo para todos", cerró Taboada.