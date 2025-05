Se filtró un detalle tremendo de la vida privada del Cholo Simeone: "Se encontraron"

Se filtró un detalle tremendo de la vida privada del Cholo Simeone.

Un curioso detalle íntimo de la vida del Cholo Simeone se filtró y sus seguidores no tardaron en hacerlo viral, provocando todo tipo de reacciones y especulaciones. Las imágenes que destaparon una polémica familiar y la raíz del conflicto que salpic al director técnico.

Hace algunos días se supo que Carolina Baldini será abuela a los 48 años, después de que su hijo Gianluca y Eva Bargiela anunciaran su primer bebé a través de un video en el que revelaron que tendrán un varón. Pero las imágenes de la videollamada familiar desataron una polémica, ya que si bien se ve a Diego "El Cholo" Simeone (56) y su actual pareja recibiendo la feliz noticia, no aparece Baldini.

Muchos se preguntaron por qué ambos abuelos no aparecen en el video y Carolina Baldini terminó explicando que fue ella quien pidió no aparecer en ninguna imagen o video con su expareja, "El Cholo" Simeone. "Se encontraron, charlaron antes. Lo que no hicieron fue fotografiarse juntos. En ningún momento quisieron sacarse fotos juntos. Esto tiene que ver con un pedido exclusivo que le hizo Diego a Carolina antes del evento. Decidieron no fotografiarse juntos", había dicho Mariana Brey sobre la disputa familiar.

Más allá de la polémica entre los abuelos, el video de Gianluca Simeone y Eva Bargiela anunciando el sexo de su bebé fue celebrado por todos sus seguidores, quienes escribieron sus buenos deseos para la feliz pareja que se agranda. De su lado, "El Cholo" Simeone no emitió declaraciones al respecto de la pelea con su exesposa.

Gianluca Simeone y un anuncio futbolero para revelar su paternidad al mundo

Gianluca Simeone, el hijo de El Cholo Simeone, confirmó una feliz noticia en medio de su último partido. El jugador del Rayo Majadahonda aprovechó la atención que recibió al meter un gol, que ayudó a definir el partido al favor de su equipo, y se llevó todas las miradas.

El futbolista se encuentra en pareja con Eva Bargiela hace ya varios meses, pero parece que el amor está en su mejor momento, ya que anunciaron que van a ser papás. Segundos después de anotar el gol en el partido de este domingo del Rayo Majadahonda contra el Tenerife, Gianluca dio a conocer que será papá por primera vez junto a la influencer argentina.

Precisamente, el joven se puso la pelota debajo de la camiseta, simulando una panza de embarazada, y se llevó el pulgar a la boca. Este es un conjunto de gestos que suelen hacer los futbolistas para anunciar que serán papás públicamente, además de dedicarles el gol a su esposa y bebé en camino.