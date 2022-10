Se filtró el video de una fuerte discusión entre Wanda Nara e Icardi

La celebridad de redes y el futbolista protagonizaron una fuerte pelea. Wanda Nara y Mauro Icardi fueron deschavados por un usuario de Instagram.

Wanda Nara y Mauro Icardi están en la mira de la prensa desde que se oficializó su separación tras ocho años de matrimonio. Se viralizó un video del día que el jugador de fútbol aterrizó en Turquía para sumarse al equipo de Galatasaray, donde se puede ver a la botinera y a su ex en lo que parece una discusión.

El clip compartido por un usuario de Instagram muestra a Wanda y a Icardi en la cancha del equipo turco, donde el futbolista busca con su mano y mirada a la celebridad de redes y ésta lo ignora, por lo que él continúa su caminata sin ella. Esta secuencia hizo sospechar a muchos sobre el momento en que habría dado la ruptura de la pareja.

Mauro Icardi continúa con sus intentos de evadir cualquier referencia a una separación de Nara, mientras que ésta ya ha confirmado que está separada. Wanda compartió una foto en su cuenta de Instagram donde se la vio con un vestido con brillos y él dejó un comentario: "Siempre brillando con esa belleza radiante. Se ve que te hizo bien la sorpresa del finde. Última semana de esfuerzo y a seguir brillando con todo".

El cruce en redes de Wanda Nara y Lizy Tagliani

La conductora de ciclos como El Precio Justo y Trato hecho compartió una imagen en su cuenta de Instagram y la botinera la cuestionó por su look con una fuerte chicana. "Este look es todo, ni la abuela de Mamá Cora se atrevió a tanto", enunció Nara en la sección de comentarios del posteo. Por su parte, Tagliani no se achicó y lanzó un duro dardo hacia su compañera de Quién es la Máscara: "Pero a mí me ven en persona y soy la misma de foto".

"Para mi es como la virgencita del tiempo en cada casa el color con que se la mira es distinto... pero les aseguro q es de un solo y original, color wanda... tenemos un ida y vuelta q desde mi amiga la noemi no tenía una complicidad con unas formas y un humor que me encanta pero no con todos se puede porque es picante pero para mi de lo mejor jajajaja... no deja un segundo nada de lo que la rodea a la suerte", escribió Lizy en el pie de foto de una publicación en al que aclaro que tiene buena onda con Wanda Nara. "Me voy a emocionar, no quiero llorar, pero les juro que lo que me pasa con Lizy es increíble; no sé, nos entendimos desde el primer día, nos entendemos con una mirada solamente", respondió por su parte la botinera.