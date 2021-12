Se filtró el nuevo chat de la China Suárez con Icardi: "Me hizo mal"

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a escribirse tras el conflicto con Wanda Nara. Qué dice el chat y los detalles de lo que hablaron.

María Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi volvieron a protagonizar un episodio escandaloso en el conflicto que también tiene como protagonista a Wanda Nara. En esta oportunidad, se filtraron nuevos mensajes que se enviaron la actriz y el futbolista de PSG y los mismos generaron muchísimo revuelo en la farándula argentina.

De acuerdo a lo que indicó el periodista Juan Etchegoyen durante el programa Mitre Live, tras el lanzamiento de la entrevista que la actriz le concedió a Alejandro Fantino en Star+, "La China" Suárez le escribió un explosivo mensaje a Icardi, que curiosamente también le respondió de una manera particular. "Aquellos que pensaba que el Wandagate estaba terminado... hay un retroceso total", aseguró.

"Esta mañana recibí un llamado muy importante de una persona que aparentemente filtró con lujo de detalle la charla entre la China Suárez y Mauro Icardi después de la entrevista de Alejandro Fantino con la China Suárez y de Wanda Nara con Susana Giménez. Voy a dar los detalles de esta charla que a mí me cuentan que existió. Luego de las entrevistas, se comunicaron entre sí. Hubo un chat entre la China Suárez e Icardi", manifestó, con absoluto misterio, Etchegoyen.

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron a mandarse mensajes de texto tras el conflicto con Wanda Nara.

El nuevo chat entre la China Suárez y Mauro Icardi

De acuerdo a lo que indicó Juan Etchegoyen, el chat entre la China Suárez y Mauro Icardi fue sumamente cordial: "Me dijeron que 'La China' Suárez le escribió a Icardi para darle un punto final a esta historia. Esa conversación había sido en tono tranquilo y amable. No fue una conversación escandalosa o en la que se dijeron de todo".

El mensaje de la China Suárez a Icardi

China Suárez: "Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós".

Icardi: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

El reproche de Pampita a Benjamín Vicuña

En Intrusos, Paula Varela reveló qué fue lo que dijo Pampita a Benjamín cuando él estaba destrozado por su ruptura con Suárez y no sabía qué hacer. Después de su separación, "La China" viajó a España con sus hijos, su mamá y una mucama para rodar una nueva película en Madrid. Mientras tanto, él se quedó en Buenos Aires procesando su duelo.

“No es que los hijos de ‘La China’ van a la casa de ella. De hecho, ‘La Pampa’ habló con Vicuña de toda esta secuencia. Cuando Vicuña se puso triste por la separación fue a hablar con Pampita al comienzo de todo el escándalo de Wanda”, reveló Varela. “Y Pamptia le dijo: ‘Y bueno, si tanto la querés, hacé algo y recuperala’”.

Sin embargo, más allá de dicho consejo, cuando ocurrió el escándalo entre “La China”, Wanda Nara y Mauro Icardi, la modelo le tiró un fuerte palo a Vicuña: “Pampita le dijo así textual. Viste como es, impoluta. ¿Qué le dijo después de todo el escándalo de Wanda? ‘Esa es la mujer que vos elegiste’”, reveló la panelista. “Ah, bueno. Le dijo ‘andá y recuperala pero mirá con la que te metiste’”, opinó Rodrigo Lussich en medio del debate.