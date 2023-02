Se desmarcó: Icardi publicó un furioso descargo por las filtraciones de sus supuestos chats

Mauro Icardi rompió el silencio respecto a los supuestos chats suyos que se filtraron con una modelo cordobesa y, aunque no la mencionó, fue durísimo con ella.

Mauro Icardi compartió en sus redes sociales un fuerte descargo en el que se refirió a los supuestos chats íntimos suyos que se filtraron en los últimos días, en los que le proponía un encuentro clandestino a una modelo cordobesa. "Estoy para un poquito más que escribirle a minitas por Instagram", consideró el futbolista del Galatasaray, buscando alejarse de un nuevo escándalo.

Durante las últimas semanas comenzó a circular cada vez con más fuerza que Wanda Nara estaría en pareja con Keita Baldé, excompañero de Mauro Icardi en el Inter de Milán. Mucho se habló sobre un supuesto llamado que le habría hecho Icardi a la esposa del senegalés, pero el delantero argentino también tuvo que enfrentar la filtración de una serie de chats suyos con Rocío Galera, una psicopedagoga y modelo cordobesa.

Cansado de las especulaciones y trascendidos, el propio Icardi rompió el silencio en sus redes sociales con un contundente descargo. "Hola a todos. Escribo para desmentir rotundamente todos los chats, mensajes, llamadas o lo que quieran inventar en mi nombre", comenzó el futbolista. Además, aseguró que no tuvo contacto con mujeres que no fueran de su entorno: "No hablé con ninguna chica desconocida fuera de mi círculo íntimo, no lo necesito".

"Y vuelvo a repetir: hoy más que nunca reitero que estoy para un poquito más que para escribirle a minitas por Instagram", siguió Icardi en su furioso descargo contra Rocío Galera. Sin mencionarla, el futbolista le apuntó con todo a la psicopedagoga y modelo cordobesa: "Los que me conocen saben muy bien la verdad. En el caso de que tuviera que escribir, seguramente no sería este tipo de persona".

El descargo de Mauro Icardi en sus historias de Instagram.

"Les mando un beso y pueden buscar fama en otra parte", cerró Mauro Icardi con ironía su picante descargo con el que buscó desmarcarse de los chats íntimos que lo tuvieron como protagonista. Lo cierto es que el futbolista sigue siendo más noticia por los escándalos que lo rodean que por los goles que hace en el Galatasaray turco.

Wanda apoyó a Shakira y le tiró una fuerte indirecta a Icardi

Wanda Nara le demostró su apoyo a Shakira tras el éxito de su nueva canción con Bizarrap, BZRP Music Sessions #53, que superó las 28 millones de reproducciones en YouTube en menos de 24 horas.

Al igual que la artista, Wanda protagonizó un escándalo mediático al enterarse que su marido, Mauro Icardi, la había engañado con "La China" Suárez. Es por esto que la empresaria celebró el lanzamiento de su hit y lo compartió en sus redes junto a un contundente mensaje.

Shakira escribió esta nueva canción directamente para Gerard Piqué, quien la engañó con una joven española veinte años mejor, llamada Clara Chía Martí. Una vez que liberó toda su tristeza, la icónica cantante colombiana fue al estudio de Bizarrap y grabó su canción, un potente descargo contra el futbolista y su nueva novia.

Wanda compartió el video en sus historias de Instagram junto a una de las frases del tema que más le gustaron: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Es evidente que esta estrofa resonó fuertemente con Shakira, ya que desde que se enteró que Icardi le había sido infiel, hizo todo lo posible para mantenerse en boca de los medios y hacer dinero con su corazón roto.