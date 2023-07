Se conoció el motivo por el que Iván de Pineda "detesta" a Juana Viale

El periodista Adrián Pallares contó un afiladísimo detalle de la intimidad de Juana Viale e Iván de Pineda y dejó a todos sorprendidos ante una actitud de los mediáticos que pasó desapercibida en los Martín Fierro.

Hubo un episodio que pasó totalmente desapercibido en los Martín Fierro y que únicamente percibió el periodista Adrián Pallares, quien advirtió la situación y escrachó a Iván de Pineda y Juana Viale, sus protagonistas, en Socios del Espectáculo (El Trece). "La detesta", remarcó la panelista Paula Varela, opinando sobre el conflicto entre las figuras.

Todo empezó cuando en el programa repasaron la historia de amor entre De Pineda y la nieta de Mirtha Legrand, quienes empezaron a salir en 1997 cuando Juana tenía 17 años y la actual figura de Telefe ya era un modelo consagrado. Los jóvenes se conocieron en los almuerzos de "La Chiqui", que en ese momento se hacían en América TV, y el flechazo derivó en una relación corta pero intensa. Pasada revista del amor que terminó de la peor forma, Pallares advirtió una actitud que sucedió durante la última gala de los premios, cuando ambas figuras se abrazaron.

“Cuando arrancan, Iván de Pineda y Juana están agarrados, y se sueltan inmediatamente", declaró Pallares, afilado. Al instante, indicó: "El problema es que Juana e Iván fueron pareja”. Sumando "leña al fuego", la panelista Nancy Duré agregó: “Y Mirtha amaba a esa pareja”.

En tono ácido, Pallares miró a Paula Varela y le preguntó: “¿Él tiene un recuerdo de lindo de Juana?”. “La detesta”, respondió lapidaria la periodista.

Iván de Pineda contó cuál es la condición que puso para casarse: "Muchos"

Iván de Pineda y Luz Barrantes hace más 20 años están en pareja. La relación entre el modelo y la excuñada de Pampita pasó por todos los estados: fueron compañeros de colegio, amigos y novios. Y si bien la relación está más que afianzada, recién en 2016 empezaron a convivir. En ese entonces, todos pensaban que el casamiento era inminente, pero el conductor puso una exigente condición para pasar por el altar.

Iván está a punto de cumplir 46 años y en más de una oportunidad fue descripto como “el yerno que toda suegra quisiera tener”. Y si bien en más de una oportunidad manifestó sus deseos de tener una boda, un detalle hizo desistir del plan.

“Nos vamos a casar un día que cumplamos muchos años para celebrar lo que pasó y no lo que está por venir”, fue la respuesta que dio Iván de Pineda en uno de los programas de Pasapalabra en los que le consultaron cuándo se iba a casar. Pero esa frase no fue lo único que dijo sobre su noviazgo y un posible casamiento.

“Pensamos en casarnos alguna vez, pero hicimos la lista de invitados y eran como mil personas. Teníamos que pagar un montón de plata”, remarcó y aclaró: “El compromiso ya está asumido y tomado. Cada una de las decisiones que se toman son importantes para nosotros. Está buenísimo. Yo me tomo las cosas con responsabilidad”.

En más de una entrevista, el conductor de Telefe dio detalles sobre su noviazgo. “Hemos generado un tipo de relación bastante especial, que quizás muchos no entienden, pero bueno. Cuando uno ha basado la relación en la distancia, las cosas no son iguales”, explicó en 2018, dos años después de comenzar a convivir formalmente con Barrantes. “Había veces que no nos veíamos durante 40 días, así que la pandemia nos permitió estar juntos todo el tiempo que no pudimos antes”, afirmó, en una charla con Florencia Peña.