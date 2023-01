Se agravó la guerra en LAM y América TV tomó una fuerte decisión

Tras agravarse un enfrentamiento entre panelistas de LAM, América TV tomó una rotunda decisión de cara al futuro del magazine.

Es sabido entre los televidentes de LAM (América TV) que entre Andrea Taboada y Fernanda Iglesias no circula buena onda. Las panelistas mantuvieron fuertes cruces en reiteradas ocasiones y la productora se vio obligada a tomar una rotunda decisión en su búsqueda por calmar la guerra mediática.

La polémica empezó a fin del 2022 cuando Andrea lanzó un provocador comentario al aire directo para Fernanda, preguntándole si iba a ir a pegarle otra vez, en alusión a una vieja pelea que tuvieron años atrás. Furiosa, Iglesias decidió renunciar en ese momento.

Pero, según información del portal web de Laura Ubfal, la productora Mandarina le solicitó a Taboada que cese con los ataques a su compañera, que volvió al ciclo pero remarcó que a fines de enero se iría definitivamente para irse a vivir a España. Debido a que las indirectas al aire se repitieron y el malestar entre "angelitas" se agravó, Andrea Taboada dejó de verse en el ciclo las últimas semanas.

La verdadera razón de la ausencia de Andrea Taboada habría sido que la periodista optó por tomarse unas vacaciones que le eviten volver a cruzarse con Fernanda Iglesias. A partir de febrero, el equipo de LAM quedaría conformado por Yanina Latorre, Andrea Taboada, Nazarena Vélez, Marixa Balli, Estefi Berardi y la ingresante Marcela Feudale, que ocuparía la silla de Pía Shaw.

Ángel de Brito reveló el impensado motivo por el que Jorge Rial no va a LAM

Ángel de Brito filtró el impensado motivo por el que Jorge Rial no cumplió su promesa de visitar LAM, luego de que el conductor de América TV accediera a hablar en Argenzuela en el 2021. "No quiere", contó el periodista de espectáculos en sus historias de Instagram ante la consulta de un seguidor.

En el 2021, en medio del estallido del Wandagate, Ángel de Brito accedió a hablar con Jorge Rial en Argenzuela sobre la información que tenía Yanina Latorre. Ante el generoso gesto de su colega, Rial le prometió que visitaría LAM en un futuro no muy lejano para charlar en exclusiva con todo el equipo, pero hasta el momento no cumplió.

En las últimas horas, fue el propio De Brito quien reveló el motivo que se esconde detrás de la promesa incumplida de Jorge Rial, con quien también se cruzó en varias oportunidades en redes sociales. Una de las más recientes fue cuando en septiembre pasado Rial aseguró que cuando jugaba la Selección argentina "desaparece la programación de la tele" y compartió el flojo rating que había. La respuesta de De Brito fue lapidaria: "¿Por eso duraste unas semanas en ese horario?".

El conductor de América habilitó recientemente la caja de preguntas en sus historias de Instagram y un usuario fue directo al grano: "¿Cuándo Rial en LAM?". "No tiene problema conmigo", aseguró De Brito, dejando en claro que sus cruces mediáticos y en redes sociales no influyen en que su colega todavía no haya cumplido su promesa.

"No quiere pisar América", agregó Ángel de Brito sobre el verdadero motivo por el que Rial no visitó LAM. Teniendo en cuenta cómo se fue del canal luego de más de dos décadas al frente de Intrusos, no resulta extraño que el conductor de Argenzuela no desee volver. Además, hace unos meses también tuvo un fuerte cruce con Daniel Vila, presidente del Grupo América, a quien denunció por amenazas en la Justicia.