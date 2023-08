Santi Maratea sorprendió con una revelación sobre Guillermina Valdés

El influencer y cara visible de la colecta de fondos de independiente contó detalles sobre su vínculo amoroso con la expareja de Marcelo Tinelli.

La pareja entre Santi Maratea y Guillermina Valdés existió. Luego de reiteradas desmentidas de parte de ambos, el influencer reconoció que tuvo un romance con la actriz y madre del hijo menor de Marcelo Tinelli. "Cuando pasó eso no lo supe manejar", reveló el encargado de la colecta de Independiente.

Los rumores sobre la relación empezaron a principios de año, cuando fueron fotografiados cenando. Las imágenes se difundieron en Intrusos y Maite Peñoñori las calificó como "esas parejas que no te imaginás”. Y más tarde en LAM, el programa conducido por Ángel de Brito, confirmaron el incipiente vínculo amoroso.

Tras haber sido captados in fraganti comiendo hamburguesas en San Valentín, Guillermina habló con el ciclo conducido por Flor de la V y aseguró eran "amigos" y explicó que se conocieron en Quién es la Máscara?, el programa de Telefe donde trabajaron juntos. Una justificación que también dio él en reiteradas ocasiones.

Sin embargo, Santi cambió radicalmente su postura el último fin de semana en una entrevista con el tiktoker Enzo Aguilar en su show Cosa de Locos. "Te jode que te sigan preguntando por el romance con Guille Valdés... Lo vas a seguir negando", le consultó el entrevistador.

“No, preguntame”, contestó Maratea y abrió una inesperada puerta a su vida personal. “Vos entendés que Guillermina Valdés es la ex del padre de la patria televisiva, que a su vez él se la quitó al hijo del ‘muchacho como yo’”, le remarcó Enzo y completó: "Cómo vos vas a meterte ahí… Cómo fue”.

Santi apenas atinó a encogerse de hombros y responder: “Fue sin querer, qué se yo”. "¿Lindo", le consultó Aguilar y Maratea fue contundente: “Sí... yo por lo general no expongo nada de mi vida privada y cuando pasó eso no lo supe manejar”.

Santi Maratea contó qué haría si fuera presidente de Independiente

Santiago Maratea reapareció después de varios días y reveló qué haría si fuera presidente de Independiente, el cargo que actualmente ocupa Néstor Grindetti. El influencer de 31 años volvió a publicar historias en Instagram (@santimaratea) para sus cuatro millones de seguidores y hasta se animó a jugar con la posibilidad de ser la máxima autoridad del club de Avellaneda en el futuro.

"Si vos me preguntás qué haría si fuera el presidente de Independiente... Obviamente que no lo sería, ¡porque no le pagan! ¡Me parece una locura que no le paguen al Presidente de un club! Es como al Presidente de la Nación, que le pagan 500 dólares por mes", manifestó Santi. "Chicos, ¿Cómo le van a dar un trabajo tan importante a alguien y no pagarle? ¿Qué piensan, que son buenos samaritanos, boludo? Así nos gorrean después", criticó.

"Ahora, juguemos al hipotético caso de que soy presidente de Independiente: haría que los hinchas junten plata, pero para comprar jugadores", explicó. "Con la guita que pudieron juntar, tienen una duda: ¿pago deudas o compro jugadores? Las dos cosas no se puede. Si soy presidente digo ´bueno, pagar deudas es aburrido y comprar jugadores es divertido´", expresó y lanzó una nueva propuesta para los seguidores de "El Rojo": "Entonces: que el club pague las deudas y los hinchas compren jugadores".

"Me dirán que es imposible, pero también era imposible juntar plata con un fideicomiso y juntamos tres palos verdes", analizó el influencer. "Y lo segundo que haría es agarrar a 20 hinchas de los que van a las peñas, a todos lados, de los que viven para el club, y los pongo en la dirigencia. Estoy seguro de que los hinchas te sacan adelante el club mucho más rápido que cualquier dirigencia", concluyó.