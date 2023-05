Santi Maratea sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN por Independiente: "Me enteré"

Santi Maratea sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN F90 acerca de su colecta para salvar a Independiente. La palabra del influencer y la reacción del conductor del programa.

Santi Maratea fue invitado a ESPN F90, el programa de televisión de Sebastián "Pollo" Vignolo, y volvió a referirse a la colecta que encabeza para salvar financieramente a Independiente. El influencer de 30 años sorprendió al conductor cuando le dijo que se le ocurrió una idea en particular acerca de cómo continuar con esta iniciativa.

El joven aseguró que la movida ya lleva recaudados "más de 800 millones de pesos" al dólar MEP y, si bien es consciente de que todavía falta mucho, fue optimista con relación al futuro inmediato. Además, aseguró que "cambió la energía" desde el anuncio oficial, ya que el equipo dirigido por Ricardo Zielinski empezó a ganar en la Liga Profesional 2023.

Santi Maratea sorprendió al Pollo Vignolo por la colecta en Independiente: "Una idea"

Cuando el presentador le dio el ok, el joven indicó que "la deuda de América son tres millones de dólares y los clubes argentinos acceden al dólar oficial (242 pesos) en estos casos". Sin embargo, aclaró que "si tenés que pagar un interés o una multa por no haber pagado, eso no lo podés pagar al oficial, lo tenés que pagar al MEP (446 pesos)".

A su vez, Santiago resaltó que "la deuda tiene un 10% de interés anual desde 2019, o sea que se suma un 40% de la deuda más 800.000 dólares de multa". "Eso, si lo pagás al MEP, terminan siendo 1700 millones (de pesos)", precisó a continuación. Allí fue cuando llamó la atención de Vignolo y puntualizó mientras sonreía: "Ojo, yo tuve una idea medio de súper ministro de Economía bañándome".

Santi Maratea fue invitado a ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo.

"Si los hinchas del ´Rojo´ del exterior, que son los que pueden pagar en dólares, pueden pagar al blue (487 pesos) y desde Argentina pagar al oficial...", se ilusionó el invitado al estudio del canal. "Confío también en que los dólares del exterior nos van a ayudar mucho para no tener que pasar todo al MEP, que es tanto más caro", completó Maratea.

La explicación de Santi Maratea sobre su parte en la colecta de Independiente

En varias stories en Instagram, Santiago realizó diversos posteos contando la difícil situación en la que se encuentra el club de Avellaneda, para luego contestar preguntas de distintos usuarios. Una de las consultas que contestó fue sobre lo que le correspondía de la recaudación total. "5% de 20 palos verdes, 400 millones de pesos serían… ¿Cuánto es de gastos y cuánto te llevás?", fue la pregunta que decidió contestar. "Me parece un poco invasiva la pregunta, Lautaro. Pero te la voy a responder igual", respondió.

"Yo me llevo el 5% y el resto de los gastos la verdad que no lo sé. Se los averiguo, o sea los gastos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites… Se los averiguo. Pero sigue siendo el 5%. Es como que te diga que lo mío más todos los otros gastos es el 5,8%. Estoy redondeando para que entiendas", comenzó diciendo.

Luego, dio un ejemplo del monto que le tocaría en el caso de juntar determinado número: "Pero sí. Si juntáramos 20 millones de dólares al MEP, porque si vas al oficial son menos pesos también". "Esa es la verdad, yo estoy tan ‘sorpresa’ como todos ustedes. Me enteré de esto firmando el fideicomiso", cerró.