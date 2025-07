Javier Milei reaccionó ante la separación de Pampita y Roberto García Moritán.

Roberto García Moritán dio a conocer que habló por teléfono con Javier Milei cuadno se separó de Pampita y reveló las palabras que le dijo el Presidente de la Nación en esa conversación. El empresario habló en un canal de streaming sobre esa situación ya seguró que el primer mandatario estaba "preocupado" por su familia.

El exmarido de Pampita contó que cree que Javier Milei es una buena persona por las reflexiones que le soltó durante su conversación. "Me llamó cuando me separé de Caro y hablamos casi veinte minutos. Milei no sé cuánto sabía, pero me llamó y estaba preocupado por la familia", comenzó su descargo el político.

"Me dio consejos, ánimo. Sobre todo, ánimo. Creo que es una buena persona, cuando te siente persona y se genera ese vínculo es muy generoso con sus emociones. A mí me ha tratado con mucho cariño siempre", cerró el padre de la hija menor de Pampita, Ana García Moritán. Sin dudas, se trata de un ejemplo más de la atención que Javier Milei le presta a los temas de farándula, tal como ocurrió hace algunos días cuando reaccionó a unas declaraciones de Ángela Torres sobre su vida personal en un streaming.

La respuesta de Pampita tras la acusación de La China Suárez a Benjamín Vicuña

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso", comenzó Pampita. Yanina Latorre le preguntó por la China Suárez y la modelo respondió: “Yo ya no sé qué decir. Con ella tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea".

El descargo de La China Suárez

"El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira", comentó La China en Instagram. Y cerró: "El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como había vuelto de gira no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".