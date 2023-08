Marcelo Tinelli contó lo que muchos suponían de su vínculo con Guillermina Valdés: "En su casa"

Marcelo Tinelli reveló que todavía sigue en contacto con Guillermina Valdés, su expareja, con una particular revelación. Qué dijo el conductor de Bailando por un sueño.

Marcelo Tinelli volvió a brindar declaraciones en un programa de televisión, pero esta vez no tuvo que ver con nada vinculado a Bailando por un sueño. El conductor y gerente de programación de América TV habló sobre su relación con Guillermina Valdés, su expareja, y su testimonio sorprendió a más de uno.

En el marco de su visita a Paraguay, Marcelo Tinelli dialogó con En Línea sobre sus proyectos laborales y se detuvo para profundizar respecto al vínculo con sus hijos y con la madre de uno de ellos: su expareja Guillermina Valdés. "Una vez invitó a cinco amiguitos a casa a hacer una pijamada y llegaron cada uno con su tablet. Yo entro al cuarto al rato y los veo a cada uno con su aparato sin mirarse", dijo en primera instancia en referencia a Lorenzo.

"Entonces les dije: ‘chicos, a ver, dejen los aparatos electrónicos, conéctense mirándose a los ojos y me miraron como diciendo ‘qué dice este señor’", agregó a su relato. Este tipo de situaciones con su hijo menor de 9 años las comparte en el día a día con Guillermina Valdés y reveló una charla que tuvieron recientemente.

"Con Guillermina muchas veces discutimos eso. Bah, charlamos, no discutimos. Ella en su casa no lo deja usar la Play, yo lo dejo con un límite de horas porque si no se queda afuera de un sistema también", consideró Tinelli. Cabe recordar que el romance entre ellos dos terminó en mayo de 2022 después de nueve años.

Marcelo Tinelli le tiró onda en vivo a una reconocida periodista de la TV: "Linda"

Marcelo Tinelli volvió a dar que hablar en el mundo de la farándula. En las últimas horas, el conductor que está próximo a debutar en el Bailando 2023 por América TV encaró a una periodista en vivo y le tiró onda con un picante comentario.

Durante la jornada del pasado miércoles 2 de agosto, y en medio de su visita por Paraguay para promocionar la presentación del programa de entretenimiento, Tinelli fue recibido por Silvia Viera, conductora del programa En línea de dicho país. Luego, la periodista le hizo escuchar que en el piso del canal pusieron "Twist and shout", tradicional tema de The Beatles que suena en ShowMatch, y el animador expresó: "Ahí me gusta, esa es la canción del programa".

Luego de aquella introducción, Viera le preguntó: "¿Te rejuveneció Messi?". "¿Vos crees?", reaccionó "El Cabezón". Inmediatamente después, respondió con otro comentario muy particular: "Vos también, no te conocía personalmente y perdoná que te mire así". "Sí, me conocías por video", le contestó la reportera.

Sin embargo, Tinelli fue a fondo y concluyó con un contundente elogio para Silvia Viera: "No, personalmente no nos conocíamos, y vos también personalmente sos mucho más linda que en video". Después de aquel ida y vuelta cargado de tensión, la periodista le consultó por los inicios de su carrera: "¿Vos vendías helado, Marcelo? ¿Y lustrabas botas?". El conductor del Bailando 2023 asintió y luego profundizó hasta con una anécdota que tiene con Lionel Messi: "En los grandes fracasos de la vida, creo que esos son los momentos para seguir intentando. Yo se lo digo a mis hijos y se lo digo a Messi también. Cuando Lio se quería ir de la Selección, yo le dije ‘tenés que seguir intentándolo porque no podés irte de la Selección, algún día se va a dar".