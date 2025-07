Netanyahu justificó el ataque a Siria: "No será un segundo "Líbano" El premier israelí afirmó que el ataque en el sur de Siria no convertirá al país en "un segundo Líbano", alegando que espera no tener que volver a atacar dependiendo de lo que "no se haga en Damasco".

15 de julio, 2025 | 17.36 Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Tras ordenar al ejército a atacar Al Sweida, una localidad del sur de Siria, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu advirtió este martes que Israel no permitirá que se establezca "un segundo Líbano" en ese país, mientras visitaba un centro de entrenamiento militar en el Valle del Jordán, un territorio en disputa entre sirios, israelíes y palestinos. "No permitiremos volver a una situación en la que se establezca un segundo Líbano", afirmó Netanyahu, a la par que aseguró que espera que "no tengamos que operar más", lo cuál dependería "en gran medida de lo que se entienda y se haga", así como también "de lo que no se haga en Damasco". Las intervenciones israelíes en Al Sueida se hicieron bajo el argumento de proteger a esa comunidad y garantizar la desmilitarización de la frontera con Siria, a partir de los enfrentamientos entre beduinos y drusos que hubo en los últimos días en dicha región. "Podemos liderar un proceso que no sea de desafío ni de guerra interna, sino de movilización de todas las fuerzas de la sociedad judía para proteger verdaderamente a nuestro Estado y a nuestro pueblo", añadió el premier israelí. La bajada de línea de Netanyahu a los milicianos jaredíes Durante su visita al centro de entrenamiento en el Valle del Jordán, donde entrena la Brigada Hasmonea -la primera unidad de combate compuesta por judíos ultraortodoxos-, Netanyahu destacó el creciente número de jóvenes jaredíes que se suman voluntariamente al servicio militar.



"No vienen por la fuerza, sino por voluntad propia, y este deseo está muy extendido en la comunidad jaredí", subrayó el primer ministro Las tensiones dentro del Gobierno entre Netanyahu y los ortodoxos Las declaraciones en el campamento militar llegan después de que el partido ultraortodoxo Judaísmo Unido de la Torá anunciara su intención de abandonar la coalición de Gobierno, por la negativa del Ejecutivo de aprobar una ley que exima a los judíos ultraortodoxos del servicio militar obligatorio.



Judaísmo Unido de la Torá posee siete escaños en la Knéset (Parlamento israelí), por lo que su salida no compromete por ahora la estabilidad del Gobierno, que mantiene una mayoría mínima de 61 de los 120 diputados. Aunque si el partido Shas -también ultraortodoxo- decide seguir el mismo camino, la coalición quedaría en minoría, con solo 50 escaños, lo que comprometería la continuidad del propio Gobierno. Para Israel, el presidente sirio "es un asesino bárbaro" El ministro israelí para Asuntos de la Diáspora y para Combatir el Antisemitismo, Amichai Chikli, en una publicación en la red social X aseguró que quien piense Ahmed al Shara es "un líder legítimo" es porque está "profundamente equivocado". En esa sintonía, agregó que "es un terrorista" y "un asesino bárbaro que debe ser eliminado ya". Ahmed al Shara, el líder sirio al que Israel acusa de "asesino bárbaro". "Vimos la horrible masacre de los alauitas (una minoría religiosa presente en Siria), ante la que los líderes europeos hicieron la vista gorda, y ahora vemos las masacres y humillaciones de los drusos. ¡Hay que combatir al régimen terrorista en Siria!", añadió el ministro. Además comparó al gobierno de Damasco con el gobierno de Gaza: "Si se parece a Hamás, habla como Hamás y actúa como Hamás... ¡Es Hamás!", afirmó.



A sus palabras se sumó el titular de Finanzas israelí, el radical y colono Bezalel Smotrich, quien aseguró en su cuenta de X que el régimen de Damasco "era y sigue siendo islamista, extremista, violento y cruel", advirtiendo que Occidente "no debe dejarse engañar por el traje y la corbata". Con información de EFE

