Salió a la luz un picante video de Graciela Alfano: "Nada más saludable".

Graciela Alfano volvió a robarse las miradas de todos al compartir un picante video en su cuenta de Instagram desde El Calafate. El mensaje de la exvedette ante la impactante secuencia que "calentó" las redes sociales.

De visita en El Calafate, la modelo disfrutó de los imponentes glaciares y compartió un video que se hizo viral a los pocos minutos en el que se muestra chupando una barra de hielo. "Nada más saludable que el agua de glaciar", escribió en el video que la muestra saboreando un pedazo de hielo.

Semanas atrás Graciela Alfano compartió otra foto picante en sus redes sociales posando semidesnuda en una cama. La foto no tardó en viralizarse en redes sociales y llegó hasta Moria Casán, quien fiel a su estilo ácido soltó la lengua karateca en una respuesta a la modelo.

La última noticia relevante sobre Graciela Alfano giró en torno a su frustrado contrato para hacerse cargo de las tardes de El Nueve y reemplazar a Karin Cohen, conductora que está sufriendo destratos en la señal abierta desde hace meses. Alfano no logró cerrar un trato y las autoridades de El Nueve pensaron en Carmen Barbieri, quien tampoco será de la partida ya que fue confirmada como participante de MasterChef Celebrity 4.

Carmen Barbieri reavivó una vieja pelea con Graciela Alfano y la trató de irrespetuosa

Carmen Barbieri vivió un tenso final en los últimos programas de Mañanísima, semanas antes de su despido de Canal Trece. En uno de los episodios, la conductora protagonizó un fuerte enfrentamiento con Graciela Alfano, donde ambas intercambiaron duras acusaciones y revivieron conflictos del pasado. Más tarde, Carmen ofreció una entrevista en la que dio detalles sobre este encontronazo.

En conversación con TN, Carmen Barbieri se refirió al comportamiento de Graciela Alfano y la definió de la siguiente manera: "No es maleducada, porque tiene mucha inteligencia y una excelente educación. Es una irrespetuosa, esa es la palabra. Es rebelde, por eso se mantiene joven, tiene la actitud de una adolescente", comentó.

Además, Carmen explicó cómo comenzó la discusión durante el programa. "Yo no me enojé, pero en un móvil me ignoró, y ese era mi programa. Luego, me dijo 'estoy hablando con Majo Martino' y me dejó sin palabras", recordó sobre el altercado que ocurrió durante una de las entrevistas.

La conductora también recordó una conversación que tuvo con Graciela en la que la actriz comentó sobre su tratamiento rejuvenecedor. "Ella dijo que lo hacía para estar bien para el sexo, y cuando le mencioné que también era útil para el prolapso, me respondió: 'Vos tendrás prolapso'", relató entre risas.

Finalmente, Carmen insinuó que el origen de su enemistad podría estar relacionado con rumores sobre un supuesto romance entre ella y Matías Alé. "Es una irrespetuosa increíble, pero me gusta. Tal vez tiene algún problema conmigo. Ella siempre creyó que yo estuve con Matías Alé, pero no fue así, es como un hermano para mí", concluyó Carmen Barbieri.