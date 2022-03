RusherKing reveló que se sometió a una operación secreta por un tumor

El famoso cantante del género urbano develó el difícil momento que vivió hace un tiempo atrás.

Thomas Tobar, más conocido por RusherKing, se sinceró sobre el complicado momento que atravesó hace un tiempo. El cantante de trap fue diagnosticado con un tumor y tuvo que ser sometido a una cirugía para extraerlo, pero decidió no contar nada públicamente sobre esta afección de salud con la que luchó en secreto. En una reciente entrevista, el artista contó los detalles de esta situación.

Afortunadamente, la cirugía fue exitosa y RusherKing pudo recuperarse positivamente de este diagnóstico. Sin embargo, recién un tiempo después de haber atravesado esta complicada situación, decidió hablar públicamente del tema en una entrevista con Clarín. Según develó el cantante, decidió transitar el diagnóstico en soledad y ni siquiera hizo parte a sus padres para evitar preocuparlos.

"Me operé. Tenía un tumor en la garganta y no lo quería hacer público", comenzó por contar RusherKing en este diálogo. Asimismo, el cantante contó que solo contó con la compañía de su mánager, quien le tomó la mano en este complicado momento y respetó la decisión de no contar la noticia.

Muy agradecido por el apoyo de su manager y su equipo, RusherKing habló en profundidad de los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de no hacerlo público. "Ella me acompañó a la operación, post operación, estuvo como enfermera también. Es que mis viejos no podían venir porque son de Santiago del Estero y tampoco los quería preocupar así que les conté un día antes de operarme", aseguró el ex de María Becerra.

"Para mí es fuerte porque yo estoy re lejos de mi familia, me vine re solo y acá la encontré a Silvia y a todo mi equipo, la banda, mis amigos que tengo una unión muy fuerte con todos ellos", finalizó RusherKing el tema. Afortunadamente, este momento no quedaron rastros de la enfermedad y puede usar su voz para triunfar en la industria de la música.

Quién sería el nuevo amor de RusherKing

Luego de su escandalosa separación de María Becerra, parece que RusherKing volvió a apostar por el amor. A fines del 2021, los cantantes anunciaron su separación luego de unos polémicos tweets de la artista en donde acusaba a su pareja de haberle sido infiel.

Actualmente, todo apunta a que la pareja ya finalizó su relación definitivamente y RusherKing encontró el amor nuevamente. Se trata de Agus Agazzani, ex pareja de Agustín Bernasconi. Ambos fueron vistos juntos en Madrid en situaciones comprometedoras, sin embargo, no confirmaron su romance.