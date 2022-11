Rusherking habría engañado a La China Suárez con una famosa cantante argentina

"La China" Suárez y Rusherking estarían atravesando una crisis de pareja y se habrían separado por una infidelidad.

Eugenia "La China" Suárez volvió a ser el centro de atención por una polémica amorosa: la artista se habría separado de Rusherking tras una supuesta infidelidad del rapero con otra famosa cantante argentina. Los rumores que destaparon una olla de crisis en la pareja mediática.

"La China" habría dejado a Rusherking tras descubrir un encuentro de su novio con la cantante María Becerra durante los Grammys Latinos, en Las Vegas. Al parecer, el rapero viajó a la ceremonia sin la actriz y habría tenido un encuentro con su expareja, lo que motivó a que muchos portales lancen especulaciones y teorías sobre el desarrollo del escándalo.

La cuenta de Instagram Chusmeteando fue la primera en alertar la falta de interacción de la pareja en sus redes sociales, desde hace cinco días. "¿Ustedes que la siguen pueden fijarse esto?", escribió la cuenta haciendo referencia a un comentario de una usuaria que aseguraba que "La China" y Rusherking "ya no se likeaban fotos".

“Separados Rusher y China. Él estuvo en Las Vegas y ahí, en el mismo hotel, Becerra también. Me parece que La China le dijo bye”, indicó la cuenta, dando más pistas sobre la supuesta crisis de pareja. Por el momento, ni "La China" ni Rusherking se pronunciaron al respecto en sus redes sociales.

El sentido mensaje de La China Suárez a Chapu Martínez: "Fracasados que envidian"

Conocedora de lo que es recibir acoso en las redes sociales, "La China" sorprendió a todos sus seguidores al compartir una historia hablando del hate que no para de sufrir "Chapu" Martínez desde hace varios días. "Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar", escribió la actriz, enojada con las amenazas que recibió el humorista.

Pero eso no fue todo porque "La China" también le envió un mensaje privado a Martínez. "No me conoce, jamás me vio y tal vez soy un desubicado por subir una conversación privada, pero esto es ser un ser humano del carajo. Gracias por el amor para mí y mi familia", posteó el humorista en sus historias de Instagram, donde compartió una captura de pantalla de lo que le escribió la actriz.

"Yo sé que es difícil, pero esa gente NO ES LA VIDA REAL. Créeme, yo sentí que me apedreaba un país entero, y me salvó entender que no existen", le envió la ex Casi Ángeles en apoyo. En ese sentido, "La China" Suárez agregó: "Disfruta. Son fracasados que envidian. Les encantaría estar ahí. Y como no pueden, se comportan como resentidos".