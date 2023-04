Romina Uhrig se hizo un rotundo cambio de look y la compararon con Wanda Nara

La exparticipante de Gran Hermano decidió cambiar su imagen y sorprendió a sus seguidores en redes sociales.

Romina Uhrig sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrar el rotundo cambio de look que decidió hacerse. La exdiputada aprovechó la exposición que le brindó su paso por Gran Hermano y fue con un famoso estilista a hacerse cortarse el pelo.

Desde que salió de la casa "más famosa del mundo", Uhrig se convirtió en una de las exparticipantes con más trabajo y repercusión en redes sociales. Tanto así que cada cosa que publica se vuelve viral e incluso es replicada en otras redes sociales. Sin ir más lejos, esto es lo que sucedió con su nuevo cambio de look.

Según mostró en su cuenta de Instagram, Romina pasó por el salón de Kennys Palacios, el estilista personal de Wanda Nara, y se hizo un corte de pelo que marcó tendencia. Precisamente, la mediática de 35 años se cortó un flequillo desmechado y se hizo unas ondas, pero decidió dejarse su color castaño.

"Estás re parecida a Wanda", "Qué bomba", "Por un momento pensé que era Sol Pérez", "Romi sos hermosa, no te toques más la cara que sos muy linda al natural", fueron algunos de los comentarios que acompañaron a la publicación en redes sociales. Y aunque si bien el propósito era mostrar el nuevo look, hubo quienes aseguraron que Uhrig se volvió a hacer retoques estéticos.

Romina Uhrig confirmó todo lo que le pasa con L-Gante: "Me encanta"

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio sobre las versiones que la vinculan con L-Gante. Estos rumores salieron a la luz tras una foto que publicó el creador de la cumbia 420 en su cuenta de Instagram, en la que se podía ver a los dos juntos, de noche y adentro de un auto. Esto generó una enorme incertidumbre entre los fanáticos del reality, ya que la exdiputada parecía no tener ningún vínculo con el cantante antes de esto.

Junto a aquella foto, L-Gante había escrito: "Nos fuimos con la reina". Sin embargo, a las pocas horas eliminó la foto, lo cual despertó aún más sospechas entre sus seguidores. Días después, Romina fue interceptada por un móvil de Socios del Espectáculo (Telefe) y no tuvo más opción que contar la verdad. "¿Ayer saliste a bailar con L-Gante?", le preguntó el notero.

"Nos juntamos, pero no estoy con L-Gante. Es un amigo, un compañero. Te ven con alguien y ya piensan que estás con esa persona y nada que ver", respondió. Cuando el movilero le preguntó si estaba con Walter Festa, el padre de sus hijos, Romina asintió. "¿Te gusta la música de L-Gante?", insistió el periodista, a lo que Uhrig dijo: "Sí, me encanta. Yo lo banqué dentro de la casa, lo recontra defendí de 'Alfa'".

"¿Por qué L-Gante borró la historia?", le preguntó el movilero. "No sé qué pasó, no tengo idea. Con L-Gante nos reuniones, tuvimos que charlar un trabajo", respondió Romina, dejando en claro que los motivos de su juntada no fueron románticos. Cuando el entrevistador le preguntó si iba a aparecer en un videoclip del cantante, la exdiputada respondió que "estaría bueno". Por último, respondió desde cuándo se conocen: "No nos conocíamos, nos conocimos ahora. Empezamos a hablar por Instagram. Conmigo fue súper respetuoso, estamos haciendo algo que no lo puedo decir, por el momento, pero ya se van a enterar".