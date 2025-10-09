Romina Uhrig habló de la reacción de las hijas de Thiago al verlo.

Thiago Medina salió finalmente del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luego de estar 28 días internado en terapia intensiva producto de un violento accidente víal ocurrido el viernes 12 de septiembre en Moreno. Luego de una rauda evolución en su cuadro clínico, el ex jugador de Gran Hermano fue dado de alta y podrá volver a casa, algo que trajo suma alegría a sus amigos y familia.

"Lo que más quiero en este momento es estar con mis hijas, ver a mis bebés y abrazarlas", fue una de las cosas que manifestó el joven que alguna vez entró en "la casa más famosa del país", en referencia a las gemelas que tuvo con Daniela Celis, con quien (luego de la ruptura en la que hasta ahora estaban inmersos) señaló que desea casarse.

El reencuentro de Thiago con sus hijas

Romina Uhrig, amiga de ambos y también competidora del mismo GH que ellos, brindó detalles acerca del alta de Thiago: "Es un milagro, estamos todos muy felices". Acto seguido, mencionó cómo fue la reacción de Laia y Aimé cuando volvieron a ver a su padre luego de casi un mes internado: "Las nenas estaban shockeadas al verlo, pero después, enseguida se le subieron encima. Él, feliz. Fue muy emocionante verlo en su casa y con su familia. Fue muy fuerte".

Respecto al momento en que salió del nosocomio, comentó: "Con Marcos (Ginocchio) lo fuimos a buscar a Thiago al hospital y lo llevamos a la casa. Hicimos un videito, lo van a ver, es hermoso ese momento. Lloramos todos ahí". Por otra parte, sostuvo: "Esto fue un milagro realmente. Hoy le decía que yo sabía que era fuerte, pero no me imaginaba que tanto. Fue de un día para el otro, los médicos no le daban posibilidades". Finalmente, contó que "él sabe todo lo que sucedió antes del accidente, pero después de lo que pasó no se acuerda nada".