Rodrigo Lussich cruzó a Luis Ventura: "Si sos picante, picanteá a fondo"

Rodrigo Lussich le respondió con todo a Luis Ventura con un fuerte exabrupto.

Rodrigo Lussich le contestó durísimo a Luis Ventura en una nueva edición de la vieja rivalidad que mantienen dos de los periodistas de espectáculos más conocidos del país. "Si tenés huevos, picanteá a fondo y no hagas una ironía que atrasa como la mayoría de las cosas que hacés", disparó muy filoso el conductor de A.T.R (Radio Pop) en la introducción de su programa radial.

Luis Ventura y Rodrigo Lussich están enfrentados desde hace años y cada vez que tienen la oportunidad no dudan en cruzarse con dardos venenosos. Y en las últimas horas los periodistas de espectáculos sumaron un nuevo capítulo a su larga enemistad. El conflicto más reciente había comenzado con el conductor de Socios del espectáculos diciéndole a su colega que "pedirles a ellos que dejen de bailar era como pedirle a él que no se coma las 's'".

"Yo me como las 's' pero hay gente que se come otra cosa", fue la repudiable respuesta de Ventura al escuchar lo que había dicho Lussich. Lejos de hacerse el desentendido ante las palabras retrógradas del panelista, el conductor de A.T.R salió a destrozarlo en el inicio de su programa de Radio Pop.

"Permitime aclararle algo a Ventura. Si lo dijo en referencia a mí, quiero aclararte Ventura que eso que decís que me como se llama poronga, por si no te queda claro", comenzó muy filoso Lussich. Pero eso no fue todo, porque el periodista uruguayo continuó con su fuerte descargo: "Si sos picante, picanteá a fondo".

Además, agregó que los tiempos cambiar y que alguien diga que es homosexual "no da vergüenza, no da miedo, no da culpa". Por otra parte también aseguró que el comentario irónico que hizo Ventura atrasaba 20 años. "Se llama poronga y yo me la como hace ya unos cuantos años y no tengo ningún problema", continuó muy picante Lussich.

"Si tenés huevos, picanteá a fondo y no hagas una ironía que atrasa, como la mayoría de las cosas que hacés", cerró Rodrigo Lusich, durísimo. Por el momento, Luis Ventura no contestó, pero sin dudas no será el último cruce que protagonizarán.

El doloroso adiós de Luis Ventura

Luis Ventura emocionó a todos tras el posteo realizado a través de sus redes sociales. La muerte de Aldo Albamonte, histórico productor de Intrusos, le pegó muy de cerca ya que eran íntimos amigos, por lo que le dedicó unas sentidas palabras en su cuenta de Instagram.

"Se fue mi amigo y compadre Aldo Albamonte. Lo lloro y lo voy a ir a buscar adonde esté", expresó Ventura, dolido por el fallecimiento que conmovió al mundo de la televisión. "El sobrino de Américo Barrios se lleva muchas horas de mi vida ¡Cómo duele!", agregó.