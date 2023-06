Revés inesperado para Nicole Neumann: su hija Indiana presentó una prueba vital en la Justicia

Nicole Neumann enfrenta un conflicto legal con su hija Indiana Cubero. Las grabaciones que presentó la joven a la Justicia que la pone contra las cuerdas.

Nicole Neumann se encuentra en un momento difícil por varias situaciones que ocurrieron en el último tiempo. Lo más grave fue la denuncia de su hija Indiana Cubero, quien presentó pruebas que la Justicia no esperaba y se trata de grabaciones que incriminan a su madre.

Lidia Rosenstein, la abogada de Fabián Cubero, dialogó con A La Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Allí brindó datos reveladores para la causa que inició Indiana Cubero, la hija de Nicole Neumann, contra su propia madre. "Cuando sentía lo que estaba viviendo que era realmente terrible, le pidió a su papá de ir a vivir con él", dijo en primera instancia.

Siguiendo su relato, Rosenstein dijo que el exfutbolista le pidió que se quede con Nicole porque así lo marcaba el convenio legal. "¿Qué se les ocurre que hizo la niña muy hábilmente? Grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del cual era objeto", explicó.

La letrada también reveló que Nicole Neumann, quien renunció como jurado de Los 8 Escalones para evitar exposición, se dio cuenta que la estaba grabando, se enojó y le quitó el celular. "Indiana se lo pedía por favor porque tenía que rendir examen y la información estaba en el teléfono. La madre no se lo dio, lo que la mamá no sabía es que seguía grabando y se escucha a un tercero decir cosas que no son agradables", precisó refiriéndose a Manuel Urcera, actual pareja de Neumann.

Es por eso que Cubero tomó la decisión de hacer una "protección contra la violencia familiar". "Es una mamá muy agresiva, es una señora que yo diría que tiene un narcisismo tan agrandado que no termina de entender como alguien se puede oponer. Hay insultos y agresiones terribles", agregó Rosenstein.

Este último testimonio fue polémico y despertó todo tipo de reacciones, más que nada en el abogado Cuneo Libarona, quien la criticó duramente. "Que una abogada esté hablando con una soltura llamativa sobre acusaciones dilacerantes tremendas, de una chica adolescente contra su madre, es peligroso para la abogacía. Habla mal de nosotros, básicamente", lanzó. Además de eso, fue multada por "filtrar información y divulgar datos inapropiados" relacionado a una menor de edad.

Guido Kaczka dijo lo que todos piensan de la renuncia de Nicole Neumann de El Trece: "Muy poco"

Guido Kaczka se mostró abierto a dialogar sobre la renuncia inesperada de Nicole Neumann como jurado de Los 8 Escalones. El conductor que trabaja en El Trece explicó cómo tomó la salida de la mediática y los mensajes que intercambiaron previo a su salida. "No me dio detalles", dijo.

Los 8 Escalones es el programa que mejor le va a El Trece a tal punto de que semanas atrás, le gano en el mano a mano a Masterchef. A pesar del buen momento, hubo una situación que sorprendió al mundo de la televisión y fue la renuncia de Nicole Neumann. "Me mandó un mensaje y me dijo 'tengo mucho tema y con lo del casamiento y cosas personales, así que por un tiempo voy a aflojar un poco'", reveló Guido Kaczka en diálogo con el móvil de LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV.

"Yo le dejé las puertas abierta, le mandé un mensaje y le dije lo bien que estaba en el programa. No me dio detalles, me dijo que tenía temas", agregó el conductor. Los motivos de su salida son varios: por un lado, su conflicto legal con Fabián Cubero por un tema económico; por el otro, el distanciamiento de su hija. Además, tenía todo preparado para casarse a fines del 2023 pero un escándalo que involucró al papá de su pareja Manuel Urcera -dueño de una empresa- cambió todo. Es por eso que prefirió no exponerse tanto para abocarse a otras cuestiones.

"Lo cierto es que cuando alguien no quiere estar o se le complica, tampoco le sirve. Se ve si alguien tiene ganas de hacerlo o no", sostuvo Guido. Y concluyó: "Cuando alguien no quiere estar en televisión, aguanta muy poco la situación, es mejor ser claros y si no puede, hacer el duelo. Los programas necesitan gente que quieran hacerlo".