Reapareció la hija de Piñón Fijo y dijo lo que nadie esperaba: "No me quedó más remedio"

Ana Sol Gómez Suárez habló tras cumplirse un año del escándalo con Piñón Fijo que derivó en una ola de denuncias por parte de su familia.

El escándalo legal en el que estuvo involucrado Piñón Fijo sorprendió al mundo del espectáculo y despertó un sinfín de reacciones. A un año de esta situación, su hija Ana Sol Gómez Suárez rompió el silencio después de las denuncias contra su padre y contó cómo está la situación actualmente.

"Lo hice para cuidarme emocionalmente y para cuidar a mi familia, mi casa, mis hijos. Nunca quise exponerme desde ese lugar", sostuvo Sol en diálogo con el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen por Mitre Live. En el transcurso del 2022, el payaso cordobés se separó de su esposa y perdió toda relación con sus hijos.

"Yo he decidido no hablar del tema más de lo que ya hablé, más de lo que me expuse, no quise hacerlo en su momento pero no me quedó más remedio y desde ese instante he decidido no exponerme más", le indicó al periodista. La tensa situación familiar que se trasladó a lo mediático desencadenó en que Piñón Fijo tampoco podía ver a sus nietos.

A pesar de haber reaparecido después de un largo tiempo, Sol dejó en claro que no quiere reflotar el tema. "No quiero ahondar en esos temas tristes, perdón pero no quiero hablar. Siempre quise que esté puertas para adentro y me tuve que exponer y no me gustó", sentenció. Mientras tanto, Piñón Fijo continúa con sus espectáculos dejando atrás lo sucedido, aunque se desconoce si pudo reflotar el vínculo con sus hijos, su exesposa y sus nietos.

El día que Piñón Fijo publicó una nueva canción tras el escándalo con sus hijos: "Se me hizo difícil"

Piñón Fijo intentó dejar atrás el escándalo que protagonizó con sus hijos y se dedica de lleno a sus proyectos artísticos. En ese sentido, el popular payaso publicó una nueva canción y la presentó en sus redes sociales con una emotiva dedicatoria para sus seguidores.

“Está dedicada al motor que nos traslada por la vida, la risa de nuestra gente. Niños y adultos de todos los puntos cardinales de nuestro país con un denominador común: la risa”, escribió el payaso en su cuenta de Instagram.

La canción la llamó "Risas bravas" y la dedicó con un extenso mensaje: “Muchas veces se me hizo difícil explicar lo que me despierta generar una sonrisa en el otro, creo que con esta canción y estas imágenes logro aproximarme un poquito a esa sensación tan hermosa. En este video hay imágenes de distintos shows en nuestro país, fijate... A lo mejor, ¿estás por ahí? Y sino, ya inventaré otra canción para que nos encontremos. Gracias por todo el afecto y el cariño que me hicieron llegar este último tiempo. Les dejo un abrazo apretado y sincero”.

“Me emociona tu sonrisa cuando hago mis payasadas. En la vida, agasajada la simpleza se hace brisa y mi corazón me avisa que no nos fuimos tan lejos. Sobre la vida, en mi reflejo, un muñeco y tu niñez. Risas, brisas, quieren volar. Risas, brisas, en libertad”, dice el tema.