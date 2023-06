Reapareció "El heavy re jodido" y se fue al pasto al hablar de Jey Mammón: "Es lo que hacemos"

El Heavy re jodido, humorista que también tuvo participaciones en los programas Los Mammones y La Peña de Morfi habló sobre la cancelación a Jey Mammón y se mostró contundente.

El actor y humorista Eduardo Calvo, que saltó a la fama por el personaje radial Heavy re jodido, reapareció en los medios con una firme defensa a Jey Mammón, conductor desvinculado de La Peña de Morfi (Telefe) tras el escándalo que generó la denuncia por abuso sexual de Lucas Benvenuto -causa que pasó por la Justicia y terminó con el sobreseimiento del conductor- y lanzó una revelación que causó sorpresa. "Él tuvo una relación", sentenció.

En una entrevista con el programa Sola en los bares (Radio Conexión Abierta) Calvo habló de la cancelación a Jey Mammón y se solidarizó con él al afirmar: "Me comunico con él siempre. Creo que a veces esta cosa de salir con un persona mucho menor... pero a él le hicieron como una imputación de violación que es falsa y va ahora por la verdad. Y los medios no tuvieron ningún prurito en dar esa información y arruinarle la vida a una persona. Yo creo que a veces por un punto de rating se hacen cosas tremendas. Yo creo que tiene que saberse la verdad y la verdad no está en los medios. Está en la justicia".

"Él siente que le han arruinado la vida porque en un momento te arruinan la carrera y la vida también. Creo que en los artistas la vida es la carrera también, es lo que hacemos. Es verdad que él tuvo una relación o salió con alguien cuando tenía 16 años. Lo otro, el tema de la violación y todo eso no sé. Yo le creo a Jey", agregó.

Para el cierre del tema, el humorista reforzó su declaración y habló de la amistad que lo une a Mammón: "No comparto el tema de la cancelación y quiero que se sepa la verdad real. Yo le mando mensajes, él también me manda mensajes. Yo soy muy amigo de su familia, conozco a su hermana desde hace muchos años. Fue muy doloroso lo que pasó. Doloroso es la palabra".

La queja de Eduardo Calvo, "El heavy re jodido": "Hice otros personajes"

En una reciente entrevista con Teleshow, Calvo habló sobre la popularidad que le dio su personaje y reconoció: “El Heavy es el personaje que tomó más popularidad porque otros capaz no los hice tanto en tele, radio y teatro, pero hice otros personajes y laburé en el teatro San Martín donde hice más de 30 obras, siempre con una carrera paralela entre lo actoral y la creación propia, pero en lo que es humor, ese personaje fue muy popular, a la gente le gusta y lo sigo guionando, tomó vida propia”.