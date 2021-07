Qué fue de la vida de Jorge Lafauci, el jurado del Bailando que encontró el amor a los 77 años

Se trata de uno de los periodistas de espectáculos y farándula más respetados de Argentina quién recientemente brindó una entrevista para presentar a su marido en los medios.

Antes de Marcelo Polino el rol del "jurado malo" en el Bailando por un sueño estaba a cargo de Jorge Lafauci, respetado periodista de espectáculos y farándula que siempre se mostró muy reservado en su vida privada. Recientemente, el exjurado brindó una entrevista en la que presentó a Roberto Luis Ávila, su pareja desde hace 17 años, con quien se casó en 2015.

“Los dos tenemos una larga historia. Estoy casado en primeras nupcias con la periodista Noemí Carrizo, somos padres de Georgina Laura y hoy tenemos dos nietos, Ariel (18) y Bárbara (12), ambos con educación judía porque el papá profesa esa religión. Con Noemí tengo una gran relación, nos conocimos siendo muy jóvenes trabajando en Editorial Sopena”, contó Lafauci durante una entrevista con el periodista Pablo Mascareño (La Nación).

Sobre el inicio de la historia romántica Roberto, su pareja, reveló que se conocieron en un teatro, el 1 de julio de 2004. "Cuando estudiaba actuación en el Centro Cultural Rojas y, luego, con Cristina Banegas, además de cursar, mi hobby era ir al teatro, así que solía conseguir entradas que sorteaban los programas de radio para poder ir con mis amigos. En una oportunidad, concurrí al estreno de la obra La prueba, protagonizada por Gabriela Toscano, en el Multiteatro", expresó Ávila.

La diferencia de edad - Roberto Luis Ávila tiene 50 y Jorge Lafauci, 77- no fue un impedimento para construir una bella historia de amor. "Esa misma noche, como noté que coincidíamos en nuestro gusto por el teatro, lo invité a ver otra obra. (...) Así comenzamos una amistad de teatro. En realidad, quería tener a alguien que me acompañara a ver las obras. Íbamos mucho", reveló el periodista de espectáculos que actualmente tiene una columna en el programa Mejor hablar de ciertas cosas, conducido por Sergio Elguezábal en Radio 10.

Sobre el anuncio a la familia, Lafauci reflexionó: "Nunca comuniqué nada, fue algo natural. En una oportunidad, y no hacía mucho que nos conocíamos, él me acompañó a la puerta del edificio donde vive mi hija con su familia. Tocamos el timbre y la esperamos para saludarla. Recuerdo que bajó de su departamento con su bebé en brazos. Así fue como él conoció a mi nieto que tenía poco más de un año. Jamás lo presenté y nadie me preguntó nada. Así se da hasta hoy, de manera natural". La pareja se casó el 1 de junio de 2015 gracias a la Ley de Matrimonio Igualitario que significó una victoria en materia de derechos para todas las personas de los colectivos LGBTTIQ+-