Preocupación por Benjamín Vicuña y su mensaje: "Sin miedo a la muerte"

A pocos meses de haber anunciado su separación de la China Suárez, con quien tuvo a sus dos hijos menores, el galán chileno Benjamín Vicuña cumplió 43 años.

En el día de su cumpleaños, Benjamín Vicuña compartió una profunda reflexión en sus redes sociales sobre sus experiencias, la muerte, el amor y sus hijos. El mensaje generó preocupación en algunos de sus seguidores debido a los rumores que hablan de un triste momento en su vida.

"En el anticuario de mi vida. Entre planeadores, terremotos y con la cordillera como telón de fondo. Cumplo 43 años y hoy soy un hombre nuevo y no hablo del de Trotski. Me encuentro conmigo", escribió el galán chileno junto a una foto de su niñez y de objetos antiguos, arrancando su publicación en Instagram.

"Sigo buscando las mismas respuestas. La infancia es fundamental pero no es todo, marca pero no define. Hoy camino sin miedo a la muerte, en los bosques más bellos y respiro profundo el futuro. Hoy soy lo que quiero ser, lo que puedo ser", continuó el galán que a mediados de agosto hizo pública su separación de Eugenia "La China" Suárez, con quien tuvo a Magnolia y Amancio, sus hijos menores.

Además, hizo referencia a los momentos duros que le tocaron transitar, no solo en relación a sus vínculos amorosos, sino al dolor más grande de su vida: la muerte de Blanca, su primera hija fruto de su matrimonio con Pampita, con quien además tuvo a Bautista, Benicio y Beltrán. "Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia. Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo", concluyó.

Días atrás, a raíz del final de las grabaciones de El primero de nosotros, la nueva ficción de Telefe que protagoniza junto a Damián De Santo, Mercedes Funes, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi y Paola Krum, el actor publicó un texto sobre sus sentimientos hacia su profesión que no pasó desapercibido, ya que en medio del escándalo que desató el "Wandagate", muchos infirieron que quiso dejarle un mensaje a la China.

"En este oficio del actor, se aprende hasta el último día. Se aprende de compañeros, técnicos, directores y personajes que te susurran al oído qué camino y elección tomar", comenzó en sus historias de Instagram y aseguró que su labor lo sigue sorprendiendo más allá de su trayectoria. "Acción y el tiempo se relativiza. Acción y tus penas descansan en el camarín. Acción y puedes tener el coraje que nunca tuviste para mirar a los ojos y exigir una verdad", continuó. "Amo mi profesión, el teatro cura y la ficción hace mundos más bellos. Es el amor de mi vida. Este no se apaga", concluyó y las últimas dos frases llamaron la atención, sobre todo porque fue quien se mostró más triste luego de la separación la actriz con quien compartió seis años de su vida.