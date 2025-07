Por qué se separaron Nico Vázquez y Gimena Accardi: qué pasó con la pareja.

Nicolás Vázquez y Gimena Accardi confirmaron su separación después de 18 años de relación. La pareja, una de las más queridas por el público, había construido una historia de amor que atravesó momentos felices y también situaciones difíciles.

El anuncio, que se realizó a través de un comunicado conjunto en redes sociales el martes 8 de julio, dejó sin palabras a sus seguidores y a colegas del medio. La separación no solo sorprendió por la duración y la solidez de la relación, sino también por el respeto y el afecto con los que ambos se refirieron al final de su vínculo. Sin embargo, la viralización posterior de un video en el que se ve a Nicolás en actitud cercana con su compañera de elenco Mercedes Oviedo generó especulaciones y revuelo.

¿Por qué se separaron Nicolás Vázquez y Gimena Accardi?

La separación de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi fue comunicada de manera oficial a través de un texto idéntico que los actores publicaron en sus perfiles de Instagram. En el comunicado, ambos explicaron que la decisión fue tomada de forma conjunta y después de haber intentado todo lo que estaba a su alcance para sostener la relación.

Nico Vázquez y Gimena Accardi se separaron tras 18 años de relación.

“Desde hace un tiempo venimos peleándola, intentando todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero también entendiendo con madurez que a veces lo más sano es soltar”, expresaron. Este mensaje dejó en claro que, aunque el cariño persiste, la convivencia se había vuelto insostenible.

Horas después, en una comunicación telefónica con el programa LAM (América TV), Nicolás Vázquez profundizó en los motivos de la ruptura. Reconoció que, pese al amor, la pareja atravesaba un desgaste que no pudieron revertir. “Hay veces que no alcanza solo con el amor. La decisión la tomamos juntos”, afirmó.

Además, contó que realizaron terapia de pareja para intentar superar la crisis, pero finalmente decidieron priorizar su bienestar emocional. “En un momento pensás que ya no hay que charlar tanto y hay que empezar a tomar decisiones”, explicó. Con sinceridad, el actor agregó: “Tengo que dejar de hacerme el bol… en muchas cosas que tengo que sanar. Tengo que hacerme cargo”.

Las declaraciones de Nicolás Vázquez y Gimena Accardi tras la separación

Tanto Nicolás como Gimena eligieron mantener la armonía y el respeto en sus declaraciones públicas. A pesar del dolor, ambos coincidieron en que seguirán formando parte de la vida del otro. “Siempre ella va a ser mi familia y yo voy a ser la de ella”, expresó el actor, dejando entrever que la separación no implica un quiebre total en el vínculo afectivo.

Sin embargo, el clima se tensó cuando en redes sociales comenzó a circular un video que generó controversia. La cuenta de LAM en X (antes Twitter) difundió una grabación de 14 segundos en la que se ve a Nicolás Vázquez en una actitud cercana y cómplice con Mercedes Oviedo, su compañera de elenco en la obra teatral Rocky. La secuencia fue registrada en un bar de Palermo durante un evento privado del elenco y mostró a ambos bailar y compartir gestos de complicidad.

Según trascendió en el programa Pasó en América, Gimena Accardi no habría tenido conocimiento de estas imágenes. De todas formas, la actriz se ocupó de desmentir la influencia de terceros en la separación, a través de un posteo en Instagram: "Por favor no ensucien algo tan lindo con falsos rumores. No hay terceres, sólo una separación de una pareja hermosa de 18 años. Nico siempre será mi alma gemela y el amor de mi vida. No busquen roña donde no la hay".