Polémica crítica del Kun Agüero contra el impuesto a la riqueza

En medio del debate en su canal de Twitch, Sergio "El Kun" Agüero mostró su disgusto hacia el pago de impuestos al patrimonio.

Luego de haberse retirado del fútbol para enfocarse en el tratamiento de su problema del corazón, Sergio "El Kun" Agüero intenta estar lo más conectado posible con sus fanáticos y la gente que lo sigue, ya que, aunque no esté más en las canchas, quiere mantener vivo ese vínculo. Así es como, a través de su canal de Twitch, el ex futbolista mantiene charlas con las personas que deciden conectarse, pero en una de las últimas emisiones, sorprendió al tocar el tema de los impuestos y mostrar su clara negativa hacia el tema.

Para que sus seguidores pudieran conocerlo con más profundidad, "El Kun" Agüero habilitó un ping pong de preguntas para contestar con respuestas breves. Sin embargo, hubo un momento en donde llegó a debate el tema del impuesto al patrimonio y el ex deportista quiso explayarse sobre el tema al que muchos países del mundo adhieren. "Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Patrimonio es todo lo que tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok?", comenzó por decir.

En este marco, Agüero comentó que a el "no le molestaba pagar los impuestos" pero que no terminaba de comprender "por qué le sacaban más dinero". "Si vos generás ingresos, y a la gente le gusta pagar menos, a mi no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pagás el 30%, el 35%, el 50%. En Inglaterra pagás el 50%, por ejemplo. ¿Entendés? Pero vos estás generando plata, entonces si estás generando plata está bien, pagás", analizó, pero la situación no quedó ahí, ya que luego criticó al impuesto al patrimonio.

"Lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Que hay lugares, un montón de países, que parece que si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata?", continuó "El Kun" Agüero mientras en los comentarios se generaba un fuerte debate.

El mayor miedo de "El Kun" Agüero frente a su diagnóstico de salud

Luego de tener que retirarse repentinamente del fútbol debido a la condición cardíaca que limita su desempeño físico, "El Kun" Agüero contó que quedó muy sensibilizado por sus cuestiones de salud y que generó muchos miedos.

"El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de futbol-tenis y me ahogo. Qué loco todo esto. Yo estoy pensando, ¿podré por lo menos correr un pique? Ya tengo miedo. Corro un pique y parece que se me están por salir los ojos", expresó con gran congoja el ex delantero.