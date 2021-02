El actor se pronunció en contra de la campaña que buscaba vacunar a los famosos.

A punto de cumplir un año encerrado en su casa, Enrique Pinti brindó una entrevista para hablar sobre la pandemia y expresó su voluntad de recibir la vacuna contra el coronavirus aunque se mostró muy crítico con la estrategia del Gobierno de inmunizar a figuras públicas para incentivar al resto de la población. "Me daría la vacuna pero no con coronita".

"Ya mismo me daría la vacuna, pero no con coronita... coronita tiene el virus. Estoy esperando que me llegue el turno. Por que soy un notable o porque soy un esencial, no. Andá a cagar, de ninguna manera", dijo el reconocido actor, en referencia a la polémica que surgió en los últimos días. Y agregó: "En este momento de grietas y de errores siempre hay un uso político de un lado y del otro. Yo no quiero servir para ese tipo de cosas ni quiero pasar por encima de la gente", señaló, en diálogo con "Pasa Montagna" (Radio Rivadavia).

Además, indicó que por su edad y por ser diabético forma parte del grupo de riesgo -por lo que seguramente en breve podrá vacunarse- y se refirió a las críticas que recibió la vacuna rusa. "Se tuvieron que meter la lengua en el tuje todos lo que decían sobre la Sputnik V era una porquería, porque una revista muy prestigiosa dijo que es una de las más efectivas", manifestó. Y se explayó sobre los profesionales de otros rubros que opinan sobre la medicina: "Le preguntan a Oscar Martínez que piensa, y yo lo adoro, me parece un gran actor, pero ¿cuándo se recibió de infectólogo? Cuando escuchamos a gente que dice 'me parece que por ser rusa...' estamos privilegiando a gente que no sabe nada, como no sé nada yo", expresó.

Sobre su manera de mantenerse informado, Pinti contó que lee el diario y mira televisión, pero tiene un particular método para diferenciar lo que le interesa de lo que no. "Tengo una pastilla mágica en mi cabeza que se llama 'Antiboludol', entonces cuando empiezo a escuchar disparates, primero me río y después no me importa nada. Lo dejo pasar porque cada uno tiene derecho a pensar lo que quiera, decir lo que quiera y hacer lo que se le cante, pero no lo tomo como si fuera la Biblia", expresó con ironía.

Con motivo del estreno de "Carroceros", el documental sobre los fanáticos de "Esperando a la carroza", reveló que él mismo le propuso a Alejandro Doria formar parte de la película. "Cuando se armó el elenco de la película, el personaje de Felipe no aparecía y entonces le dije a mi representante que quería trabajar ahí. El elenco era estupendo, todos eran amigos míos de hace muchísimo tiempo", relató y así fue cómo se incorporó a las grabaciones, que definió como una experiencia "desopilante".