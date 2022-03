Paulo Londra rompió el silencio en Twitter con un polémico mensaje y lo destrozaron

Paulo Londra sorprendió con un fuerte mensaje que estaría dedicado para la madre de sus hijas y su exsuegra, y fue destrozado en las redes sociales.

Paulo Londra rompió el silencio con un polémico tuit sobre las denuncias que hizo Rocío Moreno, madre de sus hijas, y las redes sociales lo destrozaron. El reconocido cantante cordobés escribió un fuerte mensaje en su cuenta de Twitter que estaría dedicado para su exnovia y su exsuegra, pero así como recibió miles de likes también hubo una gran cantidad de usuarios que lo criticaron por no acompañar a quien fuera su pareja durante el embarazo de su propia hija.

La alegría de Paulo Londra por el final del conflicto con Big Ligas, que no le permitía sacar nueva música, se vio empañada por el escándalo que él mismo propició al no acompañar a Rocío Moreno durante el embarazo de su segunda bebé. Es que el cantante y la madre de sus dos niñas se separaron mientras esta última estaba gestando y no solo no la acompañó sino que la joven madre también debió sufrir los malos tratos de la familia de su expareja, según denunció en las últimas semanas.

Por eso, Rocío Moreno y su mamá decidieron contratar a Ana Rosenfeld con el objetivo de demandar a Londra por cuestiones económicas. Inclusive, Rocío pidió que el cantante cordobés no estuviera presente en la habitación mientras ella paría a su segunda hija. Con una audiencia de conciliación prevista para el próximo 8 de marzo, Paulo Londra sorprendió con un polémico mensaje en su cuenta de Twitter, que estaría dirigido para Moreno y su madre.

"Es simple, más dinero más problemas, y algunos no tienen nada mejor que hacer que problemas", disparó filoso el exitoso cantante de 23 años en la red social del pajarito. Pero así como lo bancaron sus seguidores con miles de likes, hubo muchos usuarios de Twitter que aprovecharon para destrozar a Londra por su actitud con Rocío Moreno. "Comprá pañales para tus hijas, rata", "Hacete cargo", "Si hubieras usado preservativo mirá todos los problemas que te ahorrabas" y "Comportate como adulto", fueron solo algunos de los comentarios que el músico recibió en su fuerte mensaje.

La demanda de Rocío Moreno a Paulo Londra

A principios de febrero, Rocío Moreno presentó una demanda contra Paulo Londra a través de su abogada Ana Rosenfeld por "compensación económica". En ese sentido, la letrada contó que Rocío había dejado de estudiar para acompañar al músico en sus giras y cuidar a su hija Isabella (nacida en el 2020). Por su parte, Maite Peñoñori reveló que los abogados de Paulo Londra propusieron como cuota alimentaria para las dos niñas que tiene con Moreno la cifra de 200 mil pesos. La respuesta de Ana Rosenfeld fue contundente al considerar que la misma es "totalmente insuficiente", por lo que habrá que esperar a la audiencia del próximo 8 de marzo para ver si logran ponerse de acuerdo y evitar el juicio.