Palito Ortega habló de la salud de su hijo Martín.

Durante un almuerzo en un restaurante junto a su gran amigo Juan Alberto Mateyko, Palito Ortega fue sorprendido por las cámaras de Infama (América). Allí, el cantante habló de su vínculo con el conductor y, por primera vez, de la salud de su hijo mayor, internado desde hace cuatro meses por orden judicial.

“El primero en hablar fue Mateyko, quien lo describió como ‘un hermano de la vida’. Palito, a su turno, también tuvo palabras de afecto: "Juan es un amigo de muchos años. Hay amigos que yo considero hermanos".

Consultado por la salud de Martín, respondió con serenidad: “Yo creo que uno tiene que estar preparado en la vida para afrontar todas las situaciones, siempre con el mismo amor. A mi hijo lo veo muy bien y por momentos está en casa. Es un chico muy talentoso, trabaja con sus hermanos, ayuda a sus hermanos”.

Finalmente, Palito dejó una frase que resumió su mirada sobre este presente: “Uno tiene que tratar de disfrutar los momentos buenos y tiene que poner el hombro los momentos difíciles, es la vida y no hay ningún secreto”.

La familia Ortega acompaña a Martín en su internación.

Qué se sabe de la internación de Martín Ortega

El pasado 30 de abril trascendió que Martín Ortega había sido trasladado en una ambulancia del SAME a una clínica de salud mental. Según relató la periodista María Belén Ludueña en Mujeres Argentinas (El Trece), “llamaron al 911 para una internación no consensuada por considerarse peligroso para sí mismo y para los demás”.

El parte policial señalaba que la medida se llevó adelante con oficio judicial y que en el procedimiento estuvo presente su hermana, Julieta Ortega. Desde entonces, la familia mantuvo un estricto hermetismo hasta las palabras recientes de Palito. Desde entonces, el hijo de Evangelina Salazar se encuentra internado y es poco lo que se sabe de él.