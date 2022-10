Nazarena Vélez fue tildada de mala madre y explotó: "Sorete"

La actriz recibió una fuerte acusación e hizo un picante descargo en redes sociales para defenderse.

Nazarena Vélez recibió una fuerte acusación en sus redes sociales y hizo un fuerte descargo en respuesta. A días de irse de viaje junto a su hija, la actriz fue tildada de "mala madre" por no incluir a su hijo de 10 años en la travesía y no pudo dejarlo pasar.

A través de sus historias de Instagram, la panelista de LAM publicó un sticker de preguntas para compartir detalles de su día a día con sus seguidores. Sin embargo, fue en este marco que Vélez la fuerte acusación por parte de una seguidora que la tildó de "mala mamá" por no llevar de viaje a su hijo cuando terminara el colegio. Sin poder tolerar esta situación, Nazarena replicó enojada.

"Qué comentario de soreta, mamurrita. Igual te lo voy a contestar, aunque me llames mala madre, te lo voy a contestar", empezó por decir Vélez. Luego continuó: "Estas vacaciones las organizamos ni bien Barbie quedó embarazada. Y teníamos que hacerlo antes de que se cumpla el séptimo mes de embarazo porque después no puede viajar. O sea, en diciembre, Barbie no va a poder viajar".

El fuerte descargo de Nazarena Vélez.

En este marco, Vélez contó cómo sería la dinámica del viaje para aclarar que no "abandona" a su hijo menor. "Y yo, en vez de irme 15 días, sólo me voy a ir una semana de vacaciones con mi hija embarazada para no dejarlo tanto tiempo a Titi. Espero que te sientas mejor y si no te sentís bien, andá a lavarte las nalgas", lanzó contundente.

Por último, añadió: "Espero que te haya hecho bien al corazón saber que no soy un sorete de madre, que estoy priorizando también que al nene le vaya bien en el colegio porque es el último año de primaria, entonces priorizo mucho el estudio, va a estar muy bien cuidado, va a estar muy amado, va a estar muy bien".

Nazarena Vélez abandonó LAM en vivo sin dar explicaciones: "No lo puedo contar"

Nazarena Vélez preocupó a sus compañeros de LAM (América TV) tras abandonar repentinamente el set por un asunto de urgencia. Sin previo aviso, la "angelita" abandonó su silla y desapareció del estudio.

En lugar de avisarle a la producción del programa con tiempo, Nazarena lo hizo en vivo enfrente de Ángel de Brito y el resto de sus compañeras. A pesar de que todos le insistieron para que contara por qué tenía que retirarse, la mediática guardó silencio y se negó a dar explicaciones.

"Yo te tengo que preguntar, el público quiere saber", le reclamó De Brito. "Ahora no te puedo contar", sostuvo Vélez. "¿Y por qué no me podés contar? ¿Para qué estás acá? Para contarme todo...", le insistió el conductor. Sin embargo, Nazarena se mantuvo firme. "Qué raro...", pensó Ángel en voz alta.

"¿Pero es por algo grave?", le preguntó Estefanía Berardi con preocupación. "¿Es por algo divertido? ¿Es por algo laboral?", indagó De Brito. "Estoy resolviendo. No te puedo decir", reafirmó Nazarena. Acto seguido, sus compañeros empezaron a compararla con Wanda Nara. "Hacé como Wanda que cuenta todo. Seguro después lo cuenta en Instagram", bromeó el conductor, y Yanina Latorre coincidió: "Eso es muy Wanda, no le cuenta nada al periodismo pero después lo cuenta en Instagram". "Si se van a enterar, se van a enterar primero acá. No lo puedo decir", cerró la "angelita".