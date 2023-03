Nati Jota reveló una charla privada con Nico Occhiato: "Me la bajó"

Tras su salida de Luzu TV, la influencer Nati Jota habló de Nico Occhiato y filtró una charla privada que mantuvieron.

Nati Jota se animó a hablar de Luzu TV luego de su escandalosa renuncia y reveló una charla íntima con Nico Occhiato, conductor de la señal radial con el que se habría distanciado por una supuesta pelea. "Me la bajó", deslizó la influencer sobre el joven conductor.

Entrevistada por Diego Iglesias para Teleshow, Nati Jota se animó a hablar sobre su experiencia en Luzu TV y manifestó: "fue un flash. Fue algo que dio una vuelta que nadie se esperaba. Creo que Nico Occhiato esperaba un éxito como el que terminó siendo, pero no sé si lo esperábamos tan pronto. Yo al menos, la verdad que no lo esperaba".

"Cuando me llama Nico, pensaba 'ay, por favor que sea algo de radio tradicional, que sea tele'. Cuando me dice 'YouTube y por Zoom' y te juro que me la bajó ¿eh? Pero yo no estaba haciendo nada fijo y eso me hacía picar un poco porque siempre estaba la pregunta: '¿qué estás laburando, sólo con las redes?'. Entonces dije: 'lo agarro, tengo algo fijo, me sirve' y dije que sí medio que por eso. Y el primer año estuvo bastante medido el crecimiento, el segundo año hizo pum, y la verdad que fue hermoso", agregó Nati Jota revelando que su primera impresión sobre el proyecto de Occhiato no fue la mejor.

Por último, la influencer agradeció la posibilidad de haber trabajado en Luzu TV y se sinceró: "para mí fue un lugar que me permitió acercarme de otra manera a la gente, de una manera muy orgánica mía, porque fui bastante transparente y me pude mostrar. Digo, tres horas diarias es un montón, y la gente te conoce a vos. Y la verdad que eso me dio algo que nunca había conseguido con ningún trabajo, y lo voy a agradecer siempre y hoy siento que me cambió de alguna manera".

Nico Occhiato se sacó la careta y reveló su pelea con Nati Jota: "No la quiero cruzar más"

Hace solo unas semanas Nati Jota sorprendió a todos al anunciar que dejaría de ser parte de Nadie dice nada, el programa que compartía en Luzu TV con Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. Pese a los buenos números que registró el ciclo y la excelente relación que parecían tener los integrantes, lo cierto es que la periodista dejó su lugar en el programa por la necesidad de seguir con otro proyecto nuevo, aunque en su emotiva despedida aclaró que todavía no sabía de qué se trataría.

Si bien parecía que todo había quedado bien entre el creador de Luzu TV y Nati Jota, en Socios del espectáculo levantaron algunas actitudes y dichos de Occhiato que demuestran que no le gustó nada su renuncia. "Le mandamos un beso a Nati, que ya no está entre nosotros", comentó el conductor de Nadie dice nada al leer un mensaje en el que la nombraban.

Flor Jazmín Peña le preguntó en broma si su excompañera había muerto y la irónica respuesta de Occhiato fue contundente: "Sí, para nosotros sí". La bailarina entonces quiso saber cómo era su vínculo actual con Nati Jota y la réplica del conductor volvió a ser durísima. "Yo no hablé más con Nati, no crucé más palabras", aseguró el creador de Luzu TV.

"Nico se enteró que Nati iba a ir a la Polenta y se quedó en San Juan para no ir a la fiesta y no cruzarse...", siguió Flor Jazmín Peña sobre la ausencia del influencer en la fiesta que organiza otro de los integrantes del programa, pero fue interrumpida por el propio Occhiato. El conductor concluyó la situación con un claro "no me la quiero cruzar más".