Moria Casán publicó un emotivo mensaje: "El hombre de mi vida sos vos"

La diva dedicó un tierno posteo en Instagram y generó la reacción de sus seguidores.

Moria Casán volvió al país luego de estar en Las Vegas junto a Marley y dejó mucha tela para cortar. Primero, con su regreso a la TV argentina con un nuevo programa en El Nueve. Luego, su fuerte cruce con Susana Giménez luego de la entrevista que le hiciera a Wanda Nara y Mauro Icardi. Pero ahora, la diva llamó la atención de sus seguidores por un emotivo posteo en sus redes sociales.

Dante, uno de los hijos de Sofía Gala (quien también es mamá de Helena cumplió siete años. Entonces, Moria posteó en sus redes sociales una bella foto del cumpleañero a la que le sumó un mensaje súper especial. "Amadísimo Dante, hoy se cumplen siete años desde que llegó a mi existencia el hombre de mi vida que sos VOS. Siete años desde que un hombre ingresa a una dinastía de mujeres, Moria, Sofía y Helena. Nos trajiste esplendor, te amo", le dedicó la diva.

Moria Casán humilló a Susana Giménez

Moria Casán volvió al país más afilada que nunca. Apenas se bajó del avión, en el aeropuerto dio una entrevista a Intrusos; y habló del Wandagate y de su relación con Susana Giménez.

"No hay nada que me importe menos", dijo cuando le preguntaron sobre la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi. "No tengo el morbo de ver relaciones rotas y de consumir todo lo que le encanta consumir a la gente. A la gente le encanta ver las vidas ajenas y distraerse de sus propias vidas, le encanta ver la vida rota. Se enteró todo el país y no voy a dejar de enterarme, pero no me interesa demasiado", agregó.

Sobre Susana, que viajó a París para entrevistar a Wanda y Mauro tras el escándalo, sostuvo: "Argenzuela, oxigenada. Argensu que vive en Punta Argent", dijo en tono irónico. Además, aclaró: "Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo, yo tengo pocas amigas mujeres y en el ambiente, pocas".

Cuando se enteró de que la diva de los teléfonos había dicho que ella era una "opinóloga", la ex jurado del Bailando respondió: "Yo no soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes (la prensa). Cada vez que me bajo de un avión me preguntan cosas, cómo es la Luna; los que me hacen opinólogos son el público. ¡Argenzuela oxigenada! Un besito". Y un poco cansada de las preguntas, pidió: "No me rompan las pelotas, baby, no se cuelguen de mis tetas, que las tengo bien".