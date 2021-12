Moria Casán reveló los motivos de su enojo con Susana Giménez: "Argensú"

La diva le respondió a la estrella de Telefe e hizo alusión a sus declaraciones sobre Argentina.

Moria Casán y Susana Giménez son dos de las divas más icónicas del espectáculo argentino y, si bien han demostrado una relación cordial a lo largo de sus trayectorias, recientemente hicieron ver sus claras diferencias a la hora de hacer declaraciones públicas. Después de algunas declaraciones de la blonda sobre su proceder en el ámbito televisivo, la madre de Sofía Gala Castiglione le respondió de manera contundente.

"Susana Giménez habló de vos acá en Argentina", le preguntaron a "la One" en Intrusos y respondió: "¿Mal o bien? Ah, Argenzuela, oxigenada, ArgenSu que vive en Punta Argen”. "Marcó una diferencia, dice que vos sos opinóloga y ella no", le respondió el conductor.

Moria, lejos de llevar paz al conflicto mediático con Giménez, enunció: "No soy opinóloga, eso me lo pusieron ustedes que cada vez que bajo de un avión me preguntan cosas. Mamita, Argenzuela oxigenada un besito". Además, luego de que Susana dijera que habían sido amigas pero que ya no lo eran, Casán arremetió: "Nunca fuimos amigas, siempre fuimos compañeras de trabajo. Yo no tengo amigas mujeres, salvo dos o tres y en el ambiente pocas".

Moria Casán sobre su noviazgo con Fernando Galmarini

En diálogo con Infobae, Moria Casán contó una divertida anécdota que vivió en su primera cita con Galmarini y cuál es el vínculo con la familia del político. "Un día divino me dice: ‘¿Me invitás a ir a tu casa a tomar sol?’, y le digo: ‘Dale, venite’. Tomamos un café abajo del gazebo y yo veía que todo el tiempo había un trapo, una cosa negra tirada en el piso. Y le pregunto: ‘¿Y esto negro qué es?’. ‘Uy, es mi calzoncillo’", expresó y cerró: "¡Se le había caído! Había estado en la pileta, se puso el pantalón y se ve que le quedó enganchado. Yo dije: ‘filmen esto porque después van a pensar que soy loca o estoy mintiendo’. Que en una primera cita a un tipo se le caiga el calzón es muy loco".

" Son una familia encantadora. La verdad que he sido recibida con un amor, una incondicionalidad maravillosa. Nos vemos seguido, ayer estuve cenando con Sergio (Massa) y con Malena (Galmarini). Nos divertimos con las cosas cotidianas, Sergio tiene mucho humor, Malena también", continuó la diva y culminó: "Es una familia poderosamente ensamblada, cómo se ayudan y sostienen, porque están todos en el poder, están en la política y en el deporte, y siempre son muy, muy unidos".