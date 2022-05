More Rial habló de sus insólitos planes luego de dar a luz a su segundo hijo

La famosa influencer se sinceró con sus seguidores de las redes sociales y contó la intervención que se hará tras dar a luz.

More Rial contó sus planes a futuro.

More Rial contó sus planes a futuro.

More Rial se sinceró en sus perfiles públicos y habló de la intervención quirúrgica que quiere realizarse luego de dar a luz. Hace tan solo unas semanas atrás, la influencer reveló que se encontraba embarazada su segundo hijo y el primero que tiene con su nuevo novio, "El Maxi". Sin embargo, contó que ya tiene algunos planes luego de la llegada de su bebé.

A través de sus redes sociales, More Rial habilitó un sticker de preguntas en donde permitió que sus seguidores le hicieran las preguntas que quisieran. En este contexto, un internauta le consultó sobre su las intervenciones quirúrgicas que se había realizado y cómo influían con los cambios corporales que manifestaría su cuerpo durante el embarazo.

"¿No es molesto hacerte la lipo y luego embarazarte?", fue la consulta que recibió More Rial y la cual disparó su contundente respuesta. Junto a una selfie, la hija de Jorge Rial compartió la pregunta y no titubeó al contar sus planes. "No, mi hijo que viene en camino es lo más lindo. Ya voy a tener tiempo de hacerme otra", contestó la actriz e influencer.

En este contexto, More dejó en claro que no descarta la posibilidad de realizarse una nueva cirugía en un futuro, pero que por el momento tiene otras prioridades. Mientras tanto, Rial disfruta de su segundo embarazo producto de su reciente relación con el cantante cordobés, Maximiliano Bertorello.

"Mi papá se lo tomó bien. Fue un poco shockeante, porque es un bebé que viene en camino. Pero es una buena noticia, estamos muy bien en Córdoba", reveló la influencer en diálogo con LAM sobre la reacción del periodista al enterarse de la llegada de un nuevo nieto.

Qué operaciones se realizó More Rial

Hace unos meses atrás, More Rial sorprendió en sus redes sociales al contar que se sometería a algunas cirugías estéticas. Sin ánimos de ocultar su elección, la influencer mostró el proceso y los resultados en sus redes sociales, en donde tuvo una gran repercusión.

"Lo de ella fue algo que se llama abdominoplastía, un procedimiento en el cual se saca excedentes de piel, más una lipoescultura que es retirar grasa en zonas del cuerpo para darle un aspecto más 'adelgazado' pero con forma. Eso a grandes rasgos pero ella ya tenía cirugías previas y lo que hicimos fue "mejorarle" ciertos detalles, como la cicatriz que estaba alta y la descendimos para que la pueda ocultar en la ropa interior", contó el cirujano Diego Órdenes en diálogo con DiarioShow.

"El ombligo lo mejoramos estéticamente para que luzca mejor y ahí tratamos varias zonas con un ultra sonido que genera un poco de retracción en los tejidos para que queden más pegados al cuerpo", se explayó el médico sobre el proceso que atravesó la actriz.