Mau y Ricky respondieron a las denuncias por maltrato en La Voz Argentina

El dúo de artistas que fueron parte del jurado de La Voz Argentina rompieron el silencio para hablar de las denuncias por maltrato.

Mau y Ricky Montaner hablaron a fondo sobre las denuncias por maltrato que recibieron por parte de Julia Ferrón, exparticipante de La Voz Argentina. Los artistas venezolanos fueron categóricos a la hora de referirse a este tema y desmintieron todo tipo de acusaciones de este tema.

La grave denuncia de Julia Ferrón, quien formó parte del team Ricardo Montaner, causó revuelo por todos lados. Es que la cantante cruzó con todo a Mau y Ricky acusándolos de haber reaccionado mal tras un chiste que ella hizo. "Me dijeron que yo era groserísima, que soy una persona ordinaria. Eso me dijeron, mientras uno me agarraba del brazo y el otro me hablaba con prepotencia", había indicado.

Frente a esta situación, los cantantes rompieron el silencio en diálogo con el móvil de LAM. "Mira, la persona que dijo esas cosas no estuvo en mi equipo. Entonces hay que hacerle la pregunta a los de mi equipo y ver qué opinan de su coach. Esa persona que habló la verdad es una talentosísima mujer", expresó Mau.

Al mismo tiempo, sostuvo que lo que dijo Ferrón "me da lástima. Yo creo que ella sacó de contexto el comentario que le hice. Yo le deseo lo mejor porque es muy buena. Y bueno, a veces esta vida es así, hay veces que a uno le agarran las palabras y se las doblan pero no tengo nada en contra de ella". Tanto Mau como Ricky brindaron declaraciones en el aeropuerto de Ezeiza, antes de regresar a Miami, donde viven.

Por su parte, Ricky fue el más contundente con respecto a esta dura denuncia. "Ella de hecho, dijo que estaba todo arreglado para que ganara Ángela y no ganó. Así que eso ya es como suficiente evidencia de que todo lo que decía era mentira. Pero bueno, ella vive de este tipo de chismes", soltó.

El fuerte descargo de Yhosva Montoya, ganador de La Voz Argentina

Yhosva Montoya, del team Soledad Pastorutti, fue el ganador de La Voz Argentina con el 52,4% de los votos. Posterior a la final del reality show, el cantante realizó un posteo a través de su cuenta de Twitter donde explotó tras lo comentarios de la gente en las redes sociales.

"Nunca le di bola a los comentarios negativos, siempre seguí peleando por mis metas y luchando por que sabia que en el mundo hay gente buena y gente mala", escribió Yhosva, quien rompió el silencio luego de su consagración. Varias personas se habían pronunciado y criticaron al programa por no cederle el lugar a una mujer para que sea la campeona.

"De verdad me hicieron sentir muy mal, yo también quería que gane mi compañera", señaló el ganador de La Voz Argentina, quien lamentó los mensajes recibidos en redes sociales y se refirió a su colega Ángela Navarro, del team Lali Espósito. Por otra parte, redactó otro tuit para agradecer el apoyo de la gente, así como también a la producción del reality show.

"Gracias a mis compañeros de La Voz Argentina, a todos los que trabajan en producción y a toda la gente que me voto. Me hicieron muy feliz, de verdad agradecido de la vida", expresó conmovido. Es la segunda victoria consecutiva de Soledad Pastorutti como coach, ya que en la edición pasada ganó Francisco Benítez.