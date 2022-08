Matías Martin reveló que se hizo un retoque estético: "Me re dolió"

Matías Martin contó que se hizo un retoque estético que le dolió mucho pese a que tiene el umbral del dolor muy alto.

Matías Martin sorprendió a todos al revelar que hace un tiempo se hizo un retoque estético del que nunca había hablado anteriormente. "Me re dolió", contó el periodista con sinceridad en Todo Pasa, el programa que conduce en Radio Urbana Play.

Con un fuerte boom en la década del 90, los retoques estéticos son algo cada vez más usual, tanto para gente que trabaja en medios de comunicación masivos como cualquier tipo de ciudadano. Cientos son los ejemplos de hombres y mujeres cuyos rostros o cuerpos cambiaron notablemente, así como también hay otros en los que las modificaciones son tan mínimas que ni se aprecian.

En Todo Pasa estaban hablando sobre el dolor en situaciones médicas cuando Matías Martin sorprendió tanto a sus compañeros como a los oyentes al revelar que él se había hecho un retoque estético hace un tiempo. "Yo voy a tirar la primera piedra...creo que hace rato que repito porque alguna vez compré, que tengo un alto nivel de umbral del dolor relativamente, sobre todo comparado con otros", comenzó el conductor para dar el puntapié inicial en el tópico.

A continuación, Martin recordó que una vez se fracturó un hueso de la mano y fue al médico recién al día siguiente. Sorprendido, el doctor le remarcó que tenía "el umbral del dolor muy alto". Continuando con su relato, el conductor explicó que suele ir "tranquilo" al médico, a diferencia de otras personas, a las que les da pánico.

El retoque estético de Matías Martin

Fue entonces que Matías Martin reveló el retoque estético que se hizo hace algunos años. "Me operé implante capilar del pelo y la verdad es que la inyecciones de anestesia, la primera me re dolió", contó el conductor. En ese sentido, también agregó: "Fue la primera, la segunda, después ya estás anestesiado y no te duele más".

Matías Martin reveló que tuvo cáncer

"La verdad que en los últimos cuatro años, si bien fueron virtuosos, lindos y tuvieron un montón de cosas, pasé momentos muy feos, muy duros, que nunca quise contar", contó el conductor en el monólogo inicial de Todo Pasa el día de su cumpleaños, en el que no hacía sospechar a nadie de la revelación que se iba a producir a continuación. Tomando aire, Matías Martin contó los problemas de salud que debió atravesar: "Tuve un cáncer, tuve depresión, tuve ataques de pánico y la pasé horrible. Y por eso hoy estoy tan contento de estar bien".

Sobre su decisión de no contar nada de forma pública anteriormente, el conductor insistió: "No me gusta ponerme en ese lugar de víctima. A otros les funciona, les sale y tienen el cariño de todos instantáneamente. Porque hoy la víctima es el nuevo rockstar". "Yo preferí reconstruirme en silencio y estar en este momento de plenitud, de amor total con mis hijos y de mucha confianza para encarar este programa", agregó sobre cómo eligió transcurrir los duros momentos de su enfermedad.