Martita Fort hizo la revelación del año sobre Ricardo: "Esperamos para fin de año..".

La hija de Ricardo Fort utilizó sus redes para referirse a la producción que mostrará la vida del empresario fallecido en 2014.

La serie de Ricardo Fort, al igual que su vida, ya generó mucha controversia en las últimas semanas. Personas cercanas al empresario como Virginia Gallardo decidieron no participar de la producción que recorrerá sus años y su obra. En este marco caldeado su hija Martita reavivó el avispero al lanzar un prometedor dato sobre la producción.

Marta Fort y Felipe Fort hace algunos días reactivaron la mítica cuenta de Twitter del "chocolatero" con un mensaje que mencionaba la inclusión de una serie de videos en la página web de América TV. La influencer utilizó la caja de preguntas en sus historias de Instagram para responder algunas inquietudes de sus seguidores. Aparentemente, muchas de ellas estaban enfocadas en la serie del mediático que falleció en 2014.

Para ahorrar tiempo, Marta aclaró en una misma publicación algunas cuestiones. “Es una serie documental. Se espera para fin de año (pandemia mediante) y es una plataforma internacional pero no puedo decir cuál”, detalló. Por último, agregó dos datos importantes: “Si. Participa mucha gente y el tráiler no sé cuándo sale”.

Cabe mencionar que también comentó en sus historias que ya comenzó a ensayar hace algunos meses. Actualmente disfruta de unos días de vacaciones en Miami junto a su hermano y se espera que las grabaciones comiencen pronto.

Rodrigo Díaz, ex de Fort, fuminó a Virginia Gallardo: "Quiere tapar su pasado"

"No tengo nada en contra de las mujeres que estuvieron con Ricardo. Sí me molestó lo que dijo Violeta, de que fue un acuerdo (su relación con Ricardo). Si era así, tenía que quedar en secreto, más porque alguien ya no está", expresó el ex de "El Comandante" en diálogo con Nosotros a la mañana (El Trece) al dirigirse a Gallardo y Violeta Lo Re.

Y agregó: "Yo no estoy comprendiendo a la gente que se está bajando de la serie. Hay gente que quiere tapar su pasado, que no quiere arreglar económicamente. Es por una intención económica con la serie o no querés salir por tapar tu pasado. Yo la escuché a Virginia. Y no tengo nada en contra de ella. Sé que Ricardo la amó como ser humano no como mujer, porque no le gustaban las mujeres. Pero ellos después tuvieron una pelea y ella se fue del lado de Ricardo".

Furioso, Rodrigo señaló que cuando murió Ricardo, yo vi a los 'limpia consciencia'. Unos años atrás compraban vestidos para un cumpleaños de quince y hoy quieren ocultar que estuvieron con Ricardo. Eso habla mal de la gente. A Ricardo hay que agradecerle porque se comportó bien con todos nosotros. Fue un tipo generoso".