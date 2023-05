María Becerra reveló detalles de su encuentro con una estrella de Hollywood

María Becerra contó algunos detalles de su encuentro viral con Vin Diesel, luego de que se confirmara que una canción de la argentina será parte del soundtrack de la nueva Rápidos y Furiosos X.

María Becerra sorprendió a todos al dar detalles de la breve charla que mantuvo con Vin Diesel durante la presentación de Rápidos y Furiosos X, la nueva película de la reconocida franquicia que pronto se estrenará. "¿La escuchaste?", le preguntó la cantante argentina al intérprete del popular Dominic Toretto, protagonista de la saga de acción y autos.

En los últimos días se confirmó que una canción de María Becerra formará parte del soundtrack de Rápidos y Furiosos X, la más reciente producción de una de las franquicias más populares del cine. Feliz por esta oportunidad, la cantante argentina viajó a Estados Unidos para participar de la presentación de la película y se la pudo ver muy cerca de Vin Diesel y Michelle Rodríguez, figuras de Hollywood y protagonistas de la saga de acción.

Luego de la viralización en redes sociales, Becerra dialogó con Hoy Día de Telemundo y contó algunos detalles de su charla con el reconocido actor estadounidense. "Él me decía ‘gracias por estar en mi película, me encanta tu canción'", comenzó revelando la artista sobre su encuentro con Vin Diesel.

Sorprendida por lo que le decía el famoso actor, Becerra le respondió: "Yo tipo '¿la escuchaste?'". A la vez, la cantante destacó y se alegró que Diesel estuviera "súper involucrado" en el proyecto y que le hubiera "encantado" la canción. "La verdad que feliz de formar parte de algo en el que la gente que forma parte del proyecto es buena gente", concluyó.

María Becerra les respondió a quienes la criticaron por sus supuestos retoques estéticos

En varias ocasiones, María Becerra reconoció haberse hecho retoques estéticos en su cara y en su cuerpo. Sin embargo, recientemente, algunos de sus seguidores notaron algo extraño en su rostro y se preguntaron si se habría hecho otro nuevo retoque. Miles de usuarios de Twitter opinaron que su piel se veía más tirante y que sus rasgos no lucían como antes y, más tarde, la cantante salió a negarlo.

"Gente, no me hice nada (nuevo) en la cara jajajajajajaja, salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Les dejo una selfie mía de ese mismo día y una foto de hoy para que vean y comparen… Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un toque con el contorno, jeje", explicó la cantante, dejando en claro que todo había sido producto del maquillaje.