El sincericidio de Rusherking sobre su separación de María Becerra: "Terminamos mal"

Tras su escandalosa ruptura, Rusherking admitió que se separó de María Becerra en malos términos y contó cómo es su relación al día de hoy.

Rusherking habló por primera vez en profundidad sobre su escandalosa separación de María Becerra, con quien formaba una de las parejas más queridas por los seguidores de la música urbana. Después de muchos rumores, el cantante reconoció que no terminaron en buenos términos.

La ruptura entre Rusher y María Becerra generó un gran escándalo mediático, especialmente por los rumores de que el cantante le habría sido infiel con su pareja actual, "La China" Suárez. Aunque esto no se terminó de comprobar, Becerra lo dio entender en varias de sus canciones, como en Ojalá, en la que expone que le rompieron el corazón con frases como: "Ojalá que te hagan lo que me hiciste aquella vez".

"La gente estuvo diciendo que tu nuevo single, Olvídate, tal vez lo compusiste en base a María Becerra, tu expareja. ¿Fue así?", le preguntó el youtuber Alan Parodi en una entrevista especial titulada Terapia Picante. "Se sabe que yo escribo a veces de lo que siento y de mis vivencias, así que siempre que me meto al estudio a escribir es por eso. Es lo único que te puedo responder", respondió el cantante, dejando muy en claro que esas versiones son ciertas.

Y sobre María y su relación al día de hoy, detalló: "Tengo una imagen buena de María. Terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal".

Las indirectas de María Becerra para Rusherking tras su escandalosa ruptura

En Ojalá, la nueva canción de María Becerra que lanzó justo unas semanas después de que saliera a la luz su separación, narra la historia de desamor entre ella misma y una persona que no supo valorarla y que le fue infiel.

“Ojalá no te hagan lo que me hiciste aquella vez. Ojalá que te arrepientas siempre y que quieras volver. No me digas que me amas, porque esa ya me la sé. Ojalá que sufras cada vez que me veas con él”, entona Becerra. E incluso hace referencia al karma, dando a entender que su amado se comportó de muy mala manera hacia ella, tanto que incluso se olvidaba de decirle feliz cumpleaños.

“Ojalá que te vuelva el karma. Eras un muñeco porque no tenías alma. Ya no tengo calma, pa' acordarte de mi cumple te ponías una alarma. Ya no tengo tiempo y menos paciencia. Con tantas mentiras, ya te sobra la experiencia. Pero ya no quiero nada contigo, es un triste recuerdo lo que hemos sido. Si una vez me engañas, no me engañas nunca más", dice en otro de los fragmentos de la canción, que sus fanáticos relacionaron directamente con Rusherking.