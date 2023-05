María Becerra, muy cerca de una estrella de Hollywood

María Becerra fue vista junto a una reconocida estrella de la industria cinematográfica estadounidense y despertó furor en las redes.

María Becerra sorprendió a sus fanáticos al publicar varias fotos y videos junto a una reconocida estrella de Hollywood. La cantante oriunda de Quilmes se encuentra en el mejor momento de su carrera y cada vez le llegan más propuestas internacionales. A más de un año de su ruptura con Rusherking, la artista fue vista en varias fotos al lado de un famoso actor estadounidense.

"La Nena de Argentina" fue convocada para formar parte del soundtrack de la nueva película de la saga Rápido y Furioso, con su nueva canción Te Cura, creada especialmente para el film. Por esta razón, hizo varios posteos en sus redes sociales anunciando la feliz noticia. En varias fotos, apareció posando junto a Vin Diesel, el protagonista de esta nueva película que se estrenará el próximo 18 de mayo de 2023. Esto generó un gran furor entre sus fanáticos, quienes le dejaron miles de comentarios de felicitaciones.

“Así es… Voy a formar parte del soundtrack de la nueva película de Rápido y Furioso”, escribió Becerra en su cuenta de Twitter. Sus publicaciones se llenaron de festejos por parte de sus seguidores, quienes celebraron sus últimos logros. "Se fue mundial", le escribieron varios usuarios, en referencia a la frase que su expareja usó para confirmar su relación con "La China" Suárez.

Historia subida por María Becerra con Vin Diesel.

María Becerra les respondió a quienes la criticaron por sus supuestos retoques estéticos

En varias ocasiones, María Becerra reconoció haberse hecho retoques estéticos en su cara y en su cuerpo. Sin embargo, recientemente, algunos de sus seguidores notaron algo extraño en su rostro y se preguntaron si se habría hecho otro nuevo retoque. Miles de usuarios de Twitter opinaron que su piel se veía más tirante y que sus rasgos no lucían como antes y, más tarde, la cantante salió a negarlo.

"Gente, no me hice nada (nuevo) en la cara jajajajajajaja, salí así por el tipo de maquillaje que me hice especialmente ese día. Les dejo una selfie mía de ese mismo día y una foto de hoy para que vean y comparen… Me cambia mucho la mirada con el delineado y a veces me zarpo un toque con el contorno, jeje", explicó la cantante, dejando en claro que todo había sido producto del maquillaje.