María Becerra destrozó a Rusherking: "Aprendí a no idealizar"

María Becerra abrió su corazón, contó cuál es su estado sentimental y cuál es la lección que le dejó su dolorosa ruptura con Rusherking.

María Becerra brindó una intrigante declaración sobre su perspectiva sobre el amor, en medio de los rumores de romance con J Rei y pocos meses después de su escandalosa ruptura con Rusherking, quien la dejó y luego se puso en pareja con "La China" Suárez.

En su descargo, la intérprete de Ojalá dio a entender que está conociendo a alguien pero que ya no se ilusiona para evitar que le vuelvan a romper el corazón. Si bien no confirmó su nuevo vínculo con el cantante, todo apunta a que está viviendo una nueva experiencia amorosa después de la angustia que vivió por su separación de Rusherking.

"Aprendí a no hacerme expectativas, ilusiones, a idealizar a una persona. A veces esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es", explicó Becerra en diálogo con Gente al ser consultada sobre su estado sentimental. Y sumó: "Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto. Yo siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces, das mucho para el otro y eso no está bien".

Con respecto a los rumores de romance con J Rei, lo que trascendió fue que María viajó a Olavarría durante un fin de semana para acompañarlo a un show. "María Becerra camuflada acompañando a J Rei en la cream de Olavarría este finde. Mismo pantalón que en sus tiktoks. Algunos se dieron cuenta que era ella a lo último. Estuvo todo el tiempo al lado de la cabina del sonido", detalló la panelista Estefanía Berardi.

Las declaraciones de Rusherking sobre su separación de María Becerra

Recientemente, Rusherking publicó una nueva canción, Olvídate, y sus fanáticos especularon que estaría dedicada para María Becerra. Al ser consultado al respecto por el youtuber Alan Parodi en su ciclo Terapia Picante, contestó: "Se sabe que yo escribo a veces de lo que siento y de mis vivencias, así que siempre que me meto al estudio a escribir es por eso. Es lo único que te puedo responder".

Sobre el estado actual de su vínculo con la artista, Rusherking dejó explícito que terminaron en malos términos pero que al día de hoy no siente rencores. "Tengo una imagen buena de María. Terminamos lamentablemente mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos. Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio, no es que está todo mal", concluyó.