Luciano Castro y Sabrina Rojas, muy juntos de nuevo

Los actores se mostraron muy unidos en un evento al que acudieron con sus actuales parejas. Luciano Castro y Sabrina Rojas se juntaron por un festejo de su hija Esperanza.

Luciano Castro y Sabrina Rojas causaron sorpresa al mostrarse juntos en un evento por su hija. Los actores demostraron una vez más la cercana relación que tienen a pesar de haberse separado como pareja hace más de un año, por desencuentros generados por el desgaste del tiempo.

El motivo que unió a Castro y Rojas en el mismo lugar fue el aniversario número 9 del nacimiento de su hija Esperanza. Los actores de la obra teatral Desnudos acudieron al evento acompañados por sus actuales parejas, Flor Vigna y "El Tucu" López, y así mostraron una vez más la buena dinámica que lograron formar como familia ensamblada.

En las imágenes compartidas, se puede ver que la temática del cumpleaños de Esperanza se basó en la película Lilo & Stitch, con una torta de dos pisos en tonos azules y celestes y un muñeco comestible con la fisionomía del famoso muñeco del filme de Disney; así como vasos y platos de plástico alusivos a esa estética.

"Inolvidable festejo. Gracias por hacer muy feliz a Espe", escribió la modelo en el pie de foto de una publicación de su cuenta de Instagram en la que compartió imágenes del momento vivido en el cumpleaños de su hija. Además, publicó varios videos cortos de situaciones divertidas del festejo, en los que se pudo ver la alegría de su hija.

Flor Vigna sobre su relación con Luciano Castro

"Lucho va a entrenar como un mendigo. Así vive en la diaria, totalmente desarmado. Usando las dos remeras que dejó acá, y que son las peores. Tal cual lo vi venir ese día. Cuando se me acercó todo zarrapastroso, con esa voz de camionero hermosa que tiene, ya hubo algo que me llamó mucho la atención, y es la simpleza. Y yo me identifiqué", reveló Vigna en diálogo con Infobae sobre el momento en que conoció a quien con el tiempo se convirtió en su pareja. Y agregó: "Me encaró y me dijo: 'Che, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a laburar juntos, ¿sabías?'. Le respondí: 'Huy, sí, pero no podemos hablar nada por el contrato de confidencialidad'. Y remató: 'Bueno, pero podemos hablar de otras cosas'. Y bueno... Ahí empezamos a hablar de otras cosas".