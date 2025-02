"Llegó el fin": Tristeza en la radio por la despedida de un "histórico" conductor.

Luego de 15 años en el aire, Juani Martínez se despidió de Los 40 (FM 105.5) y compartió sus razones para dejar la emisora. En su cuenta de Instagram, el conductor publicó un emotivo video con sus mejores momentos en la radio y expresó: "Chau, Los 40. Gracias por estos 15 años. Fueron muchos momentos juntos, en los que ustedes (oyentes) me dejaron entrar en sus vidas. Nunca pensé que este día llegaría, pero finalmente llegó".

"Este es el fin de una etapa para mí en Los 40, un lugar que me permitió crecer tanto. Siempre los llevaré en el corazón, y créanme, algún día les contaré a mis nietos sobre esta experiencia", añadió. "Se puede lograr mucho desde cero. Lo que uno sueña de niño se puede cumplir, y lo que se guarda en el corazón permanece para siempre. Adiós, Los 40. Adiós a cada uno de ustedes. No sé si merecía tanto cariño, pero en estos 15 años me llenaron el alma", concluyó Martínez.

Por qué Juani Martínez dejó Los 40

Después de su anuncio en redes sociales, Juani Martínez conversó con Ciudad Magazine y profundizó sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión. "Tuve una conversación muy respetuosa en la que me hicieron una propuesta para conducir un programa que demandaba más tiempo, pero por cuestiones personales no pude aceptar", explicó. "Trabajo en otros proyectos, en otras empresas, y además, el horario de este nuevo programa coincidía con la cena con mis hijos. Ellos necesitan de mí, especialmente ahora que están en una etapa de muchas preguntas. Mi tiempo con ellos es irremplazable", continuó.

Al hablar de lo difícil que fue dejar la radio después de tantos años, agregó: "Agradezco que me hayan considerado para este nuevo proyecto, pero simplemente no podía comprometerme debido al tiempo. Con mucho dolor y amor, decidí dar un paso al costado. Sé que me querían en el proyecto, pero prioricé mi familia y otras actividades que requieren mi atención".

Tristeza en la radio argentina por la muerte de un histórico locutor: tenía 61 años

Este martes, el mundo de los medios se tiñó de tristeza luego de que se conociera el fallecimiento de uno de los máximos referentes de la radio y el folklore de Argentina. Automáticamente las redes sociales lamentaron su pérdida y lo despidieron con mucho pesar, asegurando que va a dejar un gran vacío en el ambiente de la cultura nacional.

Se trata del histórico locutor José Pereyra, oriundo de la ciudad de Famaillá, ubicada en la provincia de Tucumán, tenía 61 años y se convirtió en una de las voces principales en la difusión del género musical folklore a lo largo de las décadas. Lo que se supo, es que el comunicador estuvo internado durante varios días por una afección de salud que aún no fue revelada.

José Pereyra tenía 61 años y fue uno de los divulgadores del género del folklore.

Uno de sus trabajos más conocidos fue el programa Entre Mate y Folklore de Radio Famaillá que lo posicionó como una de las voces autorizadas para hablar del tema, allí, se dio el lujo de entrevistar a los principales artistas del país, entre otras cosas. José Pereyra también fue el conductor del icónico Festival Nacional de la Empanada, por lo que su fallecimiento sorprendió a muchas personas y despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales.