Murió una de las voces más prestigiosas de la radio: conmoción en la locución nacional

Un histórico de los medios argentinos murió a los 86 años. El fallecimiento del locutor que conmocionó al mundo de la radio.

En las últimas horas se reveló una noticia triste para el mundo de la radiofonía argentina que conmocionó a este rubro. Murió un histórico locutor que brilló en emisoras como Argentina, Excelsior, Belgrano, Del Plata, Del Pueblo, Rivadavia y Nacional a los 86 años que dejó un gran vacío y al mismo tiempo, un legado imborrable en las más de seis décadas de carrera.

Un emblema de la radio agentino que combinó tango con fútbol murió a los 86 años y su deceso despertó todo tipo de reacciones. Se trata del locutor Anselmo Marini, el creador del clásico radial Desde el alma que además tuvo una basta trayectoria en eventos deportivos siendo el locutor comercial de transmisiones de partidos de Primera División.

La histórica voz radial falleció el viernes 13 de octubre en Capital Federal y la triste noticia fue anunciada por la cuenta de Twitter de la radio La 2x2 especializada en tango. "Con mucho dolor despedimos al querido Anselmo Marinic creador del clásico Desde el alma. Hasta siempre maestro", escribieron con pesar. No solo estuvo en las tradicionales emisoras radiales, sino también en la cancha de Boca Juniors, el club del cual fue hincha.

Anselmo Marini tuvo como referente a Ricardo Jurado, con quien trabajó y de quien heredó lo más relevante de su trayectoria, la jefatura de locutores de Radio Mitre. Entre los premios que obtuvo, uno de ellos fue el Premio ETER a la Trayectoria por el legado de más de 50 años que dejó en el mundo de la radio argentina reconociendo así su aporte al rubro. Además fue distinguido por la Asociación Argentina Tango al Mundo y le dieron el premio Testimonio Unión Familiar que destacó su rol en la categoría "Medio Radial".

Duro golpe en los medios: murió un reconocido conductor de radio

La radio argentina comenzó este lunes 9 de octubre de luto, al conocerse la triste noticia de la muerte de un histórico conductor. En las últimas horas falleció uno de sus exponentes históricos, quien supo ser conductor de un popular programa con casi 40 años al aire. A los 78 años, murió el actor y conductor Claudio Corvalán.

Claudio Corvalán nació en Buenos Aires, donde desarrolló una carrera como actor en producciones importantes de la talla de El amor tiene cara de mujer, Yo también tengo fiaca (con Susana Giménez y Juan Carlos Calabró), Alta Comedia y Propiedad Horizontal, entre otras. Pero más allá de su vida artística, el mayor reconocimiento en su carrera lo tuvo en la ciudad santafesina de Rosario, donde decidió vivir desde la década de 1980.

En la ciudad del Monumento a la Bandera, Corvalán forjó un vínculo especial con el público desde la radio. Ese medio lo acogió desde su llegada y allí creó Sensaciones, que se transformó en un clásico de Radio 2 durante casi 40 años. Con mucha presencia de la música, su ciclo se convirtió en un espacio de referencia para figuras artísticas de todos los ámbitos. Según su propia definición, su programa tenía “un formato de música de FM en la AM”.

“La radio tiene eso que uno no puede explicar entre el emisor y el receptor que hace que un grupo de personas que no se conocen se reúnan en el aire a una hora determinada para escuchar un programa”, resaltó también Claudio Corvalán, en una entrevista con Rosario3 en 2021, con motivo del aniversario número 38 de su programa. El nombre de su programa también guarda una anécdota especial que fue revelada por el propio conductor: “Hacíamos un programa que se llamaba "Ritmo del verano". Le habíamos presentado varios nombres al entonces director de la radio y no le gustaba ninguno. Así que aprovechamos su ausencia para empezar con 'Sensaciones'. Una vez que lo habíamos tirado al aire, ya no se podía volver”.