Las razones por las que Marcelo Tinelli se iría de Argentina

Tras la separación de Guillermina Valdés, el rumbo de Marcelo Tinelli podría continuar fuera de la Argentina.

Marcelo Tinelli atraviesa un período de cambios tras su separación de Guillermina Valdés y el fin de ShowMatch, y según Luis Ventura la vida del conductor podría seguir fuera de la Argentina. Cuáles son las razones por las que "El Cabezón" le diría "chau, chau, chauuuu" al país que lo vio brillar.

Según deslizó Ventura en una nota del portal PrimiciasYa, el gobierno de Uruguay habría invitado a Marcelo Tinelli a radicarse en la patria vecina, tal como hizo la diva Susana Giménez. Dicho beneficio vendría con una facilitación de condiciones para que el conductor se establezca allí. "Tinelli empezó a estudiar el convite y los beneficios que le brindaría establecerse allá y después de haber logrado su residencia uruguaya ahora piensa seriamente en pasar mucho tiempo de su futuro inmediato en trabajar más relajado de cara a su horizonte televisivo", expresa el ex Intrusos (América TV) en su artículo de opinión.

No obstante, lo que más llama la atención son las dos últimas oraciones del artículo. En ellas, Ventura lanza una picante primicia, dando a entender que se trata de un tema con potencial desarrollo: "Hoy te lo contamos, mañana te lo podemos titular. No le pierdas pisada".

Adrián Suar confirmó cuándo vuelve Tinelli a El Trece

Invitados a un móvil de LAM (América TV), Suar y Codevilla protagonizaron un picante ida y vuelta con de Britto -en el que no faltaron los "palitos" por el arribo del exciclo de El Trece a América TV- que culminó en el nuevo formato que conducirá Marcelo Tinelli. “Lo último y los libero con la pregunta que les hacen siempre: ¿Marcelo cuando vuelve? ¿Quién estrena primero? ¿ATAV, Marcelo?”, preguntó Ángel, sobre el rumbo del conductor que recientemente se separó de la actriz Guillermina Valdés.

“¿Marcelo cuando vuelve?”, preguntó Suar a Codevilla, desligándose de dar la respuesta. “En junio, julio. Ya, ya, ya. Dentro de muy poco”, aseguró su compañero. Apurado, Suar indicó: “Sí, en junio, julio. Yo creo que en julio o agosto está el flaco”. La baraja de meses es una costumbre ya conocida del gerente de programación del canal, acostumbrado a mover las fechas de debut de Tinelli. Codevilla cortó a Suar y lanzó un sugerente: "Yo preferiría junio". Sin quedarse atrás, Suar finalizó con un: “Si, él preferiría junio. Va a hacer un gran programa Marcelo”.

Sobre el nuevo reality de canto que conducirá Marcelo Tinelli, cabe destacar que estará inspirado en el éxito de la BBC, All Together Now. En el programa, los jurados votan con un método muy particular: deben ponerse de pie para que se encienda una luz en su sitio y de esa forma le otorgan un punto al concursante. De acuerdo a su puntaje, los participantes pasan o no a la segunda instancia, donde compiten entre sí.