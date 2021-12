Las palabras de Aníbal Pachano antes de su adiós: "No quiero seguir"

El bailarín se manifestó antes de su despedida. Aníbal Pachano y la frase que confirmó su adiós de los escenarios.

Aníbal Pachano decidió retirarse de los escenarios hace un tiempo, diagramando su última gira llamada Así... Vuelvo. Eligió Villa Carlos Paz para dar sus pinceladas finales, para bailar sin un mañana, al menos de forma profesional. Y en las últimas horas, se conocieron las palabras con las que el exjurado de ShowMatch decidió cerrar un ciclo exitoso de su vida.

En diálogo con Nosotros a la mañana, Aníbal Pachano destacó: "La verdad es que no quiero seguir compitiendo o mejor dicho, haciéndome el pendex cuando hay una camada de nuevos artistas. La realidad es que seguiré trabajando como productor y director, quizás también en otras ramas de la actuación pero ya no más con el musical".

"Las personas que vengan al teatro a ver el espectáculo y presenten el pase sanitario, tendrán un descuento adicional. Hay que fomentar la vacunación", destacó Aníbal Pachano, quien invitó a la población a que se aplique su dosis correspondiente para combatir el coronavirus. El reporte de este jueves 30 de diciembre marcó una suba de casos exponencial, superando los 50mil positivos.

Las razones por las que Pachano eligió Córdoba para retirarse

Aníbal Pachano es uno de los artistas más reconocidos de la República Argentina. Y a sus 66 años decidió ponerle fin a una carrera brillante que tendrá como broche de oro una temporada entera en Villa Carlos Paz. En la provincia de Córdoba, y mediante la biopic Así…vuelvo, el exjurado de ShowMatch le dirá adiós a los escenarios desde el 1 de enero.

“Es una biopic que hicimos en pandemia con Alejandro Lavallén y Georgina Pitrota para contar un poquito la historia de mi trayectoria”, comenzó diciendo Pachano, en diálogo con Cadena 3. A su vez, reveló las razones por las que decidió terminar su camino en "La Docta": "Yo llegué a Carlos Paz cuando tenía seis años. Me quedé hasta terminar el colegio y luego me fui a Córdoba, Hice el primer año en el colegio Deán Funes y luego partí a Buenos Aires, donde me quedé cincuenta y pico de años. La historia la empiezo acá, porque fue un lugar emblemático que partió mi vida”.

Así... vuelvo se estrenará el próximo 1 de enero en el Teatro Acuario (Leandro N. Alem 48 Planta Alta, Centro, Galería Acuario, Villa Carlos Paz). De este modo, Aníbal Pachano se despide a lo grande y deja una huella indeleble en la historia del arte y baile argentino.