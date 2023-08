Lanata se espantó por la práctica de Milei: "Un tipo que hace eso"

Jorge Lanata se horrorizó con una práctica habitual de Javier Milei y lo comparó con un expresidente estadounidense.

Jorge Lanata y Eduardo Feinmann comentaron espantados una práctica que realiza de forma habitual Javier Milei en su intimidad. "No es una broma", analizó preocupado el conductor del Grupo Clarín, preocupado con la posibilidad de que el líder de La Libertad Avanza triunfe en las próximas elecciones, tal como hizo en las PASO del pasado 13 de agosto.

Tras los impactantes resultados que se dieron en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, los periodistas políticos de todos los medios intentaron analizar cómo Javier Milei logró imponerse ante los demás candidatos. En eso estaban Jorge Lanata y Eduardo Feinmann en el pase que protagonizan en Radio Mitre cuando se refirieron a una práctica habitual de Milei y la incertidumbre que genera su voto en las próximas elecciones generales.

"No sabés para dónde va a dispararse el voto", consideró Feinmann. Por su parte, Lanata comentó espantado: "A ver si nos entendemos. Milei, a través de una medium, habla con su perro muerto. ¿Entendemos esto? No es una broma". "Conan le da las directrices de su política. Cuáles son los ministros que tiene que poner", se sumó el también conductor de LN+.

"Entonces, si hoy estamos todos hablando de un tipo que hace eso, ese tipo puede ganar. Porque es tan irracional que la adhesión a él está llegando por cualquier otra cosa. No importa lo que digamos de él. No le quitó un voto la venta de cargos ni la de órganos", siguió Lanata con su análisis. Además, remarcó que el momento de Milei le hacía recordar a Donald Trump: "Trump en un momento dijo ‘yo puedo matar a alguien en la 5ta. Avenida en este momento y no me pasaría nada’. Tenía razón".

"Existe esta cosa de la posverdad, que no importa lo que muestres que la gente ratifica su creencia en lo que piensa. Eso lo acerca", agregó. Para cerrar, Lanata aseguró: "No es serio, y por algún motivo la gente lo vota. Es muy probable que gane una persona que dice cualquier cosa y que igual gana".

Salió a la luz la terrible discusión entre Lanata y Marina Calabró: "No pasa"

Jorge Lanata y Marina Calabró trabajan juntos desde el 2016. La hija de Juan Carlos Calabró se sumó a Lanata sin Filtro en ese año y desde entonces se encarga de las columnas de espectáculos. La relación entre ellos fue excelente, pero hace algunas semana ocurrió un episodio que provocó un tenso intercambio.

El episodio lo desencadenó la salud de Wanda Nara. Luego que se conociera que la conductora de MasterChef estaba internada, el conductor de radio Mitre aseguró que la empresaria tenía leucemia, un diagnóstico que ella tiempo después indicó no había recibido de sus médicos.

El accionar de Lanata fue calificado de poco empático e irresponsable por buena parte de las figuras de los medios. Incluso su columnista se mostró en desacuerdo en pleno aire.

El video de ese fragmento del programa se volvió viral y cuando la periodista visitó LAM negó que"“haya sido algo arreglado entre los dos”. “La verdad es que él se mandó solo y yo no comparto”, sostuvo Calabró, reiterando su postura respecto a los temas de salud y luego añadió: “Pero la ventaja de laburar con Jorge Lanata es que se lo podés decir y que no pasa nada. Podemos pensar distinto”.

Cabe destacar que el presentador de Periodismo para todos fue ampliamente repudiado no solo por sus colegas, sino también por miles de personas en las redes sociales. Por último, Marina hizo hincapié en la libertad que tiene a la hora de trabajar: “Obviamente que él lo dijo, es su programa y prima su criterio, pero no es el mío. Y él no me pide que piense como él. En ese sentido, creo que se trata de respetarnos, en la diferencia en este caso”.