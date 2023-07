Jorge Lanata enfureció contra Ángel de Brito y contó lo menos pensado: "No jodas"

El conductor de televisión habló sobre las críticas recibidas por parte de Ángel de Brito. Jorge Lanata trató de malagradecido a su colega.

Jorge Lanata reaccionó en vivo ante las acusaciones que lanzaron múltiples periodistas por sus dichos sobre la salud de Wanda Nara y apuntó específicamente contra Ángel de Brito en su descargo. El periodista de El Trece y Radio Mitre se mostró decepcionado por el accionar del conductor de LAM.

Ángel de Brito criticó a los periodistas que dieron a conocer datos sobre la salud de Wanda Nara cuando la protagonista aún no se había pronunciado al respecto de manera pública. "Todo lo que están haciendo alrededor de una persona famosa que no tiene diagnóstico es espantoso", opinó De Brito sobre el accionar de Jorge Lanata.

Lanata acudió al ciclo de Mariana Fabbiani para hablar sobre sus dichos sobre Wanda y las críticas recibidas y fue contundente contra Ángel de Brito. "Ángel, por ejemplo, llevó a un chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. Hablo de la hija de Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso. ¿Qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos discutiendo una hora de eso, si era un límite que no había que pasar. Y él en Twitter ahora me puso inmundo. Ángel, no jodas. Es demasiado. Me parece injusto", sostuvo el periodista. Y agregó: "Lo de Ángel me dolió porque yo tenía consideración por él".

La respuesta de Ángel de Brito a Jorge Lanata

"No tengo ningún tipo de problema con Lanata. Yo lo sigo queriendo, aunque él hable en pasado. Es el número uno, respetadísimo, pero yo puedo disentir, porque es lo que hacemos todos los periodistas todo el día", sostuvo el conductor de LAM. Y agregó: "Yo nunca dije 'callen a Lanata' ni 'Lanata es inmundo'. Capaz lo entendiste mal, Jorge. A mí me parece inmundo contar algo que el protagonista no contó. Bien le preguntó Mariana Fabbiani, '¿cuál era la urgencia?'. Es una opinión. Tampoco me va a cambiar lo que pienso de Jorge, ni al revés. Seguramente, vamos a tener una charla en privado y le voy a preguntar '¿para qué? ¿para qué contar algo antes que todos?'".

La palabra de Jorge Lanata en defensa de las acusaciones

El periodista se pronunció en su ciclo de El Trece, PPT, ante las críticas de sus colegas. "Lo primero que quiero decir es frío y profesional: chequeé la noticia antes de darla. Pero vale la pena profundizar sobre el tema. ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen, darlo a conocer no es denunciarlas", comenzó su descargo el comunicador. "Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, concluyó.

La respuesta de Wanda Nara el Jorge Lanata

La conductora de televisión se pronunció en una de sus publicaciones de redes sobre el momento que atraviesa y contó cómo le cayó que Lanata hablara de su salud antes que ella. "Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía", comentó Nara en el pie de foto de su posteo. Y sumó: "La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano; y sobre todo con mis tiempos".