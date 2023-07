Mariana Brey contó la verdad detrás de la salida de Andrea Taboada de LAM: "Esto pasó"

La panelista de televisión se refirió a la salida de LAM de su excompañera. Mariana Brey sorprendió con sus dichos sobre Andrea Taboada.

Mariana Brey opinó sobre la abrupta salida de Andrea Taboada de LAM y sorprendió con su postura. La panelista de TV fue parte del equipo fundacional del programa de espectáculos pero desde el pase a América TV no forma parte del mismo.

Andrea Taboada informó hace algunas semanas que estaba muy angustiada por su salida de LAM y que esa noticia la había tomado por sorpresa. "A mi me parece que forma parte de las cosas que tienen que suceder en la vida de las personas, yo lo hablé esto con Andrea, a mi no me gusta opinar porque no estaba en LAM cuando esto pasó, para ella podrá haber sido sorpresivo pero los ciclos empiezan y terminan", opinó al respecto Brey.

"Ella tiene un nuevo proyecto y cuando uno pone estas situaciones en la balanza siempre hay que sacar lo positivo, a ella le va a servir y no es más que eso", continuó su descargo Brey, quien también fue compañera de Taboada en BdV, ciclo conducido por Ángel de Brito en Ciudad Magazine. Y sumó: "Tanto Ángel como el canal tienen el derecho asumido para poder modificar cualquier programa, las estructuras de programa pueden cambiar, hay programas que han modificado hasta el conductor, es un trabajo que es así y pasa en un montón de empresas", en diálogo con Juan Etchegoyen.

Brey contó que toma a cada trabajo como algo pasajero, consciente de la manera en que funciona la industria televisiva. "Yo me enteré con el posteo de Andrea, me sorprendió no enterarme antes, en ese momento dije, 'Guau, mirá'. A mi me costó un montón irme de LAM, eso no te hace ser menos amiga o mejor persona, puede resultar extraño pero son las decisiones de las personas”, agregó Mariana. Y cerró: "En su momento cuando le escribí me dijo que no quería hablar mucho, eso es todo lo que te puedo decir, y no estoy rompiendo ningún código, me dijo ´hablemos más adelante, hablemos en unos días´ y cuando nos juntamos ya estaba con este proyecto de Mariana Fabbiani y había empezado los ensayos, la vi entusiasmada".

Yanina Latorre se defendió de las acusaciones

Las redes sociales se llenaron de comentarios alusivos a la supuesta responsabilidad de Yanina Latorre respecto de la salida de Andrea Taboada y la panelista se defendió. "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", soltó la contadora pública. Y el propio Ángel de Brito aclaró: "Yanina es la mejor panelista. Pero no deja de ser una compañera más. Entiendo la fantasía. Pero Yanina padeció a varias como Alfano, Pazos, Colmenero, Taboada, Cinthia, Estefi. No tiene ningún tipo de poder ni influencia".